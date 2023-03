Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Έρευνα για το πόσοι και ποιοι έχουν συναντήσει την ανήλικη

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για τις εξελίξεις στην υπόθεση μαστροπείας της 14χρονης. Τι δείχνουν τα στοιχεία.



Για τις εξελίξεις στην υπόθεση μαστροπείας της 14χρονης κοπέλας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου.



Χαρακτήρισε βοηθητική για την εξέλιξη της υπόθεσης την κατάθεση της ανήλικης, αν και είναι μια δύσκολη διαδικασία για την ίδια, παρά το γεγονός ότι έχει απέναντί του έχει έναν παιδοψυχολόγο.

Όπως είπε οι κατηγορίες φαίνεται να είναι σωστές και αυτοί οι άνθρωποι να προσπαθούσαν να εξωθήσουν στην πορνεία το κορίτσι.

«Δεν ξέρουμε πόσοι μπορεί να έχουν συναντήσει αυτό το παιδί και αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας και αν το έχουν κάνει και σε άλλες κοπέλες», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ακόμα ότι αυτό που βλέπουν είναι ότι φαίνεται στην δομή να μην είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε με την 14χρονη.

«Δεν υπάρχει οικογένεια για να προστατέψει αυτά τα παιδιά και οι επιτήδειοι το εκμεταλλεύονται» σημείωσε η κ. Δημογλίδου και προσθεσε ότι δεν έγιναν από κάποιον αντιληπτοί αυτοί που σύχναζαν έξω από την δομή ώστε να ειδοποιηθεί η Αστυνομία.

Σχετικά με την πληροφορία ότι πρώην τρόφιμος της Κιβωτού του Κόσμου που είχε καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο είναι μεταξύ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση η κ. Δημογλίδου είπε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία καθώς τα στοιχεία του δεν μπορούν να δοθούν στην δημοσιότητα αν δεν το επιστρέψει η εισαγγελία.

