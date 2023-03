Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Βουτιά θανάτου από τον 3ο όροφο του ΠΑΓΝΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν 65χρονος που νοσηλευόταν έπεσε στο κενό.



Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν 65χρονος άνδρας που νοσηλευόταν έπεσε από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η πτώση του άνδρα έγινε άμεσα αντιληπτή και οι γιατροί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, αλλά ο 65χρονος είχε ήδη εκπνεύσει. Σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, που διερευνά τα αίτια της πτώσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Επιπλέον, φέρεται να υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο άνδρας βρέθηκε στο κενό πηδώντας τα κάγκελα από το μπαλκόνι του νοσοκομείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος τον Απρίλιο - Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν

Μενέντεζ: Η Τουρκία δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16