“Το Πρωινό” - Κούγιας: ο “φαλάκρας”, ο “κλαρινογαμπρός” και η υπόθεση της Πάτρας (βίντεο)

Όλα όσα δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Αλέξης Κούγιας.

Ο Αλέξης Κούγιας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης, για τη διαμάχη που συνεχίζεται με τον πρώην συνήγορο υπεράσπισης της 34χρονης που κατηγορείται για τον θάνατο των παιδιών της στην Πάτρα αλλά ακι τον ιατροφδικαστή, Γρηγόρη Λέων.

Ο Αλέξης Κούγιας τόνισε αρχικά, ότι "δεν είναι δυνατόν να σου αναθέτουν μία υπόθεση, να κρίνεται η ζωή ενός ανθρώπου και όχι μόνο ενός ανθρώπου και αντί να υπηρετείς αυτό, να γίνονται δημόσιες σχέσεις με παρουσιαστές οι οποίοι κατακρεουργούν το τεκμήριο της αθωότητας και αντί να κάνεις μηνύσεις και αγωγές, ενώ έχεις πληρωθεί για να τις κάνεις, να συνυπάρχεις μαζί τους καθημερινά".

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό "κλαρινογαμπρός" με τον οποίο αναφέρθηκε για τον προηγούμενο συνήγορο υπεράσπισης της 34χρονης, τόνισε ότι είναι δίκαιος, "αν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εικόνα και όχι η υπερασπιστική γραμμή, τότε δικαιολογείται κάθε χαρακτηρισμός" ανέφερε ο ποινικολόγος και τόνισε ότι ετοιμάζει μηνύσεις και αγωγές για τα όσα είπε για τον ίδιο ο Όθων Παπαδόπουλος.

Σχετικά με τους χαρακτυηρισμούς προς τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, τόνισε ότι τον αποκάλεσε "φαλάκρα" και αυτή την μετέφρασαν ως με αυτή που αρχίζει από "μ"...

Σχετικά με το άν θα ζητήσει συγγνώμη, ο Αλέξης Κούγιας τόνισε πως "συγγνώμη έχω ζητήσει μόνο από τον πατέρα μου και τη μάνα μου".

Στη συνέχεια ο ποινικολόγος, αναφέρθηκε στις υποθέσεις του Δημήτρη Λιγνάδη και επεσήμανε ότι προσπαθεί να ορθοποδήσει.

