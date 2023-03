Κοινωνία

Εφετείο - Επίθεση με μαχαίρι: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες

Ποια αδικήματα βαρύνουν τους τέσσερις συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο.



Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο έξω από το Εφετείο που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά με μαχαίρι ένας 24χρονος.



Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για τα εξής αδικήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού

Παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία

Παράβαση αθλητικού νόμου που αφορά σε διακεκριμένη οπλοκατοχή.

Διακεκριμένη διατάραξη κοινής ειρήνης

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Το αιματηρό περιστατικό έγινε χθες λίγο μετά τις 11 το πρωί στην οδό Λουκάρεως. Έξω από το εφετείο μία ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εντοπίζει τον 24χρονό που πήγαινε στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος αρχίζει να τον χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές ενώ αευτερόλεπτα αργότερα κάποιος από την παρέα βγάζει ένα μαχαίρι και το τραυματίζει στο μηρό.