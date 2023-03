Αθλητικά

Εφετείο - Επίθεση με μαχαίρι: 4 συλλήψεις έκαναν οι αστυνομικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες. Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητο τους. Πως έγινε η επίθεση έξω από τα δικαστήρια.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι κατά δύο ατόμων, εκ των οποίων το ένα τραυματίστηκε στο πόδι, έξω από το Εφετείο Αθηνών, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα (22-3-2023) και ώρα 11:00 κατά την εξέλιξη εκδίκασης ποινικής υπόθεσης με οπαδικό υπόβαθρο στο Εφετείο, ομάδα περίπου 20 ατόμων κινούμενη σε παρακείμενη οδό, επιτέθηκε σε βάρος δύο ατόμων, τραυματίζοντας με αιχμηρό αντικείμενο έναν εξ’ αυτών.

Οι δυνάμεις αποκατάστασης τάξης που λάμβαναν μέτρα εξωτερικά του Εφετείου προέβησαν σε χρήση των αναγκαίων δημόσιων ειδών και τα άτομα διέφυγαν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκε σε παρακείμενη οδό από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Κατά τον έλεγχο εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοντάρια, κουκούλες και άλλα αντικείμενα.

Ανωτέρω οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στην ανωτέρω επίθεση και συνελήφθησαν».

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικες αθλήτριες του

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Τι κατέθεσε η ανήλικη - Που εστιάζουν οι έρευνες