Οικονομία

Φυσικό αέριο - Λαβρόφ: Οι έρευνες για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream δεν θα είναι διαφανείς

«Δεν περιμένω πως αυτές οι έρευνες θα είναι διαφανείς, ούτε περιμένω πως τα αποτελέσματα θα καταστούν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως δεν περιμένει ότι τα ευρήματα των ερευνών σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τις εκρήξεις της περασμένης χρονιάς στους αγωγούς αερίου Nord Stream θα δημοσιοποιηθούν.

Οι αγωγοί, που συνδέουν τη Ρωσία με τη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική θάλασσα, επλήγησαν από ανερμήνευτες εκρήξεις τον περασμένο Σεπτέμβριο σε αυτό που η Μόσχα αποκάλεσε πράξη «διεθνούς τρομοκρατίας».

Η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία διεξήγαγαν τις δικές τους έρευνες για τις εκρήξεις. Η Μόσχα έχει διαμαρτυρηθεί κατ΄επανάληψη ότι δεν έχει προσκληθεί στις έρευνες ούτε κρατείται ενήμερη για τα ευρήματά τους.

Σουηδοί και άλλοι Ευρωπαίοι ερευνητές λένε πως οι εκρήξεις προκλήθηκαν από εσκεμμένες επιθέσεις, όμως δεν έχουν πει ποιος θεωρούν πως φέρει την ευθύνη.

Η Μόσχα έχει αποδώσει την ευθύνη για τις εκρήξεις, χωρίς να παρέχει αποδείξεις, σε δυτικό σαμποτάζ.

