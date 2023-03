Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Επιστροφή στις ήττες για το “τριφύλλι”

O Παναθηναϊκός πάλεψε αλλά τελικά έχασε από την Μπαρτσελόνα του Σάρας στη Euroleague.

Ένα... νεκρό οκτάλεπτο, έσβησε την εξαιρετική εκκίνηση του Παναθηναϊκού, με την Μπαρτσελόνα να σημειώνει την ανατροπή και να φτάνει άνετα στο «διπλό» στο ΟΑΚΑ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στη Euroleague σε 20-10 (3η θέση).

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 74-88 από τους «μπλαουγκράνα», για την 30ή αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 10-20.

Το «τριφύλλι» δέχθηκε ένα αδικαιολόγητο επιμέρους σκορ 4-22 και από το 23-12 στο 7΄ βρέθηκε στο 15΄ στο -7 (27-34), μπαίνοντας σε θέση... κυνηγού μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιώργο Παπαγιάννη με 19 πόντους (career high), 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 2 λάθη, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Μάριους Γκριγκόνις, σε μία βραδιά που ο Παναθηναϊκός στερήθηκε τους τραυματίες Ντουέιν Μπέικον, Ματέους Πονίτκα και δεν πήρε τα... αναμενόμενα από τον Ντέρικ Γουίλιαμς (9π.).

Από την Μπαρτσελόνα έλαμψε ο Νίκολα Μίροτιτς με 26 πόντους (4/8 τρίποντα), ενώ στους 16 με 4/6 τρίποντα σταμάτησε ο Μάικ Τόμπι.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 36-43, 60-68, 74-88

Ο επιθετικός πλουραλισμός, το εξαιρετικό passing game και η άμυνα του Παναθηναϊκού, ώθησαν τους «πράσινους» σε μία δυναμική εκκίνηση, γράφοντας στο 3΄ το 9-2, ξεφεύγοντας με +9 στο 5΄ (14-5) και +11 στο 7΄ (23-12). Ωστόσο, η... μηχανή του «τριφυλλιού» έσβησε απότομα, με τον Χίγκινς να πρωταγωνιστεί στο ξέσπασμα της Μπαρτσελόνα, με το οποίο μείωσε αρχικά σε 25-22 στο 10΄ για να κυριαρχήσει στη συνέχεια στα ριμπάουντ και να ολοκληρώσει στο 15΄ ένα επιμέρους σκορ 4-22(!), διαμορφώνοντας το 27-34. Αδυνατώντας μάλιστα να περιορίσουν τους Τόμπι και Χίγκινς, οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν κάτι καλύτερο από το -7 του ημιχρόνου (36-43).

Με τον Μίροτιτς μάλιστα να μπαίνει και αυτός στη εξίσωση, εκτελώντας από τα 6,75, η Μπαρτσελόνα έτρεξε νέο επιμέρους σκορ 3-10 με το... καλησπέρα της τρίτης περιόδου, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +14 (39-53) και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά «διπλού». Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να ανεβάσουν στροφές, είδαν τους Παπαγιάννη, Γκριγκόνις να αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να διατηρούν την εις βάρος τους διαφορά σε λογικά πλαίσια. Μάλιστα, με τον Έλληνα σέντερ να ευστοχεί στο δεύτερο τρίποντο του στον αγώνα, ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 35΄ σε 67-73, αλλά μέχρι εκεί... Οι Μίροτιτς και Τόμπι συνδέθηκαν και πάλι από τα 6,75, χάρισαν στην Μπαρτσελόνα μία νέα διψήφια διαφορά ασφαλείας (72-83 στο 38΄) και τα πάντα τελείωσαν...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λάτισεβς, Νέντοβιτς, Καρντούμ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς, Λι 6 (1), Παπαγιάννης 19 (2), Μποχωρίδης 5 (1), Γουίλιαμς 9 (1), Αγραβάνης 2, Τόμας 11 (2), Γκριγκόνις 13 (1), Μαντζούκας 5, Γκουντάιτις 4.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Ντα Σίλβα, Σανλί, Βέσελι 7, Κάλινιτς 6, Σατοράνσκι 8, Λαπροβίτολα 2, Αμπρίνες 8 (2), Χίγκινς 9 (1), Τόμπι 16 (4), Γιοκουμπάιτις 6 (1), Μίροτιτς 26 (4).

