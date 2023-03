Κοινωνία

Dark web: Παραγγελία όπλου “κρυμμένου” σε πικάπ (εικόνες)

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή του 30χρονου δράστη.



Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που παρήγγειλε πυροβόλο όπλο μέσω του «σκοτεινού διαδικτύου». Κατασχέθηκε το πιστόλι που ήταν κρυμμένο στο εσωτερικό πικάπ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30χρονου ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ειδικότερα, ο 30χρονος, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Λαμίας, προέβη σε παραγγελία πυροβόλου όπλου (πιστολιού) μέσω του «σκοτεινού διαδικτύου» (dark web), πληρώνοντας το σχετικό αντίτιμο.

Σε συνεργασία με τις Αμερικανικές Αρχές (Homeland Security Investigations) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο περιείχε το ανωτέρω όπλο που ήταν επιμελώς κρυμμένο στο εσωτερικό πικάπ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Φθιώτιδας.

