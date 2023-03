Οικονομία

Ενέργεια - Σύνοδος Κορυφής: Άμεση συμφωνία για να προχωρήσει η “πράσινη μετάβαση”

Τι αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλους όσοι συμμετέχουν στην κατάρτιση νομοθεσίας για την ενέργεια να καταλήξουν «άμεσα σε συμφωνία» όσον αφορά «όλες» τις προτάσεις προκειμένου «να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση», καθώς και «να προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, το έργο που απαιτείται για την προταθείσα αναθεώρηση του σχεδιασμού της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ», ενόψει την υιοθέτησής της «ως τα τέλη του 2023», σύμφωνα με το απόσπασμα του κειμένου συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι αφιερωμένα στο ζήτημα της ενέργειας, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ χθες Πέμπτη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει πως έκανε απολογισμό των «ενεργειών που έγιναν για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, τη μείωση της ζήτησης αερίου, για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια του εφοδιασμού και τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης (της Ευρώπης) από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας».

Αν και «η κατάσταση ως προς την ενέργεια έχει βελτιωθεί» στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καλεί την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ετοιμότητα και την κατάρτιση σχεδίων για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ενόψει των επόμενων περιόδων πλήρωσης της αποθήκευσης αερίου και θέρμανσης». Στο πλαίσιο αυτό, «παροτρύνει όλα τα μέρη να κάνουν πλήρη χρήση του μηχανισμού αγορών από κοινού μέσω της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της προμήθειας φυσικού αερίου σε προσιτές τιμές».

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καλεί την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή να ολοκληρώσει άμεσα την αποτίμηση των έκτακτων μέτρων που εγκρίθηκαν το 2022 και όπου κρίνεται αναγκαίο να προτείνει παράταση της εφαρμογής τους».

Σε παρέμβαση του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχετικά με την ενέργεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τόνισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και για την μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τόνισε ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι κρίσιμα τα δίκτυα- "η ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης", όπως τα χαρακτήρισε- και η επένδυση σε αυτά.

