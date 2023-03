Αθλητικά

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Το βαρύ κατηγορητήριο και οι έρευνες

Το κατώφλι της ανακρίτριας περνά σήμερα ο 44χρονος. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου Ομοσπονδίας Ταε Κβον Ντο.

Το κατώφλι της 14ης τακτικής Ανακρίτριας θα περάσει μετά το μεσημέρι ο 44χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών προκειμένου να απολογηθεί για σεξουαλική βία σε βάρος πέντε ανήλικων κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, κοριτσιών που τον κατήγγειλαν τον περασμένο Ιανουάριο .

Ο κατηγορούμενος, πατέρας ενός ανήλικου αγοριού, καλείται να αντικρούσει βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του μετά τα όσα κατέθεσαν οι, ενήλικες πλέον, πρώην αθλήτριές του για την φρίκη που έζησαν χωρίς καν να γνωρίζει τότε η καθεμιά τους πως δεν ήταν το μοναδικό θύμα του «δάσκαλου».

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του προπονητή, οι πράξεις του σε βάρος ανήλικων κοριτσιών φαίνεται να εκκινούν τουλάχιστον το 2009 και σε ότι αφορά τις πέντε καταγγέλλουσες να διαρκούν έως το 2020. Ο 44χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.

Στις εξιστορήσεις τους οι πέντε καταγγέλλουσες φαίνεται να περιέγραψαν μία κοινή πρακτική που εφάρμοζε ο προπονητής για να καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του τα οποία στην συνέχεια δεν κακοποιούνταν μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά καθώς ο κατηγορούμενος ασκούσε ψυχολογική βία για να «σωπάσουν».

Η έρευνα για την δράση του 44χρονου δεν αναμένεται ότι θα παραμείνει στο διάστημα που καταγράφεται στην δικογραφία, αλλά θα εξεταστεί εξονυχιστικά και η «μέχρι χθες» δράση του καθώς υπάρχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα περιστατικά που έλαβαν χώρα λίγο πριν την σύλληψή του. Προς αυτήν την κατεύθυνση ώθηση θα δώσουν τα στοιχεία που θα εξαχθούν από τις ηλεκτρονικές συσκευές του κατηγορούμενου ενώ σημαντική για νέες καταγγελίες ή πληροφορίες θεωρείται και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου Ομοσπονδίας Taekwondo Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τόνισε ότι δεν είχαν καταλάβει τίποτα και υπογράμμισε ότι αν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια θα το είχαν εξετάσει και θα είχαν στείλει το θέμα στον εισαγγελέα.

Μιλώντας για τον 44χρονο είπε ότι είχε τεράστια αδυναμία στο παιδί του και τον καιρό του κορονοϊού που είχαν κλείσει τα Σωματεία, δεν είχε εισόδημα και έκανε δουλειές του ποδαριού για να μπορέσει να ζήσει το παιδί του. Τότε όπως είπε αναγκάστηκε να αφήσει το σπίτι του και του είχε αναφέρει ότι θα μένει και στο γυμναστήριο και στο σπίτι της μητέρας του.

