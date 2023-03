Οικονομία

Κικίλιας: Ο τουρισμός απογειώνεται το 2023

Αυξημένα τα έσοδα τον Ιανουάριο σε σχέση με πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό το 2023. Πώς σχολίασε τις δηλώσεις Ανδρουλάκη.



"Τα ταξιδιωτικά έσοδα του εφετινού Ιανουαρίου ήταν αυξημένα κατά 72% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του Ιανουαρίου του 2022, ενώ οι αφίξεις καταγράφουν αύξηση 86,1%" ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star.

Όπως τόνισε, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2023 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου αποδίδει, παρά τις πολλαπλές κρίσεις. "Ο τουρισμός απογειώνεται το 2023, πρέπει, όμως, να πω ότι υπάρχουν τόσες πολλές επισφάλειες σε διεθνές επιπεδο- τις είδαμε-μετά από μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας προέκυψε πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός κλπ. Άρα όλα αυτό το οποίο λέτε και παρουσιάζετε στα ρεπορτάζ σας δεν είναι στον αυτόματο πιλότο. Έχει έρθει με πολλή δουλειά και προσπάθεια, στρατηγική και σύμπλευση όλων: του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου, του ΕΟΤ, της Marketing Greece, των ξενοδόχων" επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ν. Ανδρουλάκη, περί όρων για συγκυβέρνηση, σχολίασε: "ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε άλλη άποψη πριν μερικούς μήνες, ότι δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, και δεν συγκυβερνά. Βλέπω ότι τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες, έχει προσχωρήσει στο ότι "συνεργάζομαι ενδεχομένως προς χάριν της σταθερότητας, του πολιτεύματος και της χώρας με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Α. Τσίπρα" και αναρωτιέμαι μήπως μετά από δύο μήνες, δηλαδή στην κάλπη, στην πρώτη κάλπη, τα πράγματα είναι διαφορετικά".

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας είναι να πείσει τον κόσμο ότι αξίζει να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, καθώς είναι μια παράταξη με αξίες και αρχές. "Έχουμε χειριστεί όλες τις κρίσεις που μπορεί να γεννήσει ο πλανήτης τα τελευταία 4 χρόνια, τις πιο πολλές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά την τραγωδία των Τεμπών, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι αισθάνονται οι συγγενείς, οι γονείς και οι φίλοι αυτών των 57 ανθρώπων που χάθηκαν. Μας πονάει. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το παίρνει πάνω του και μαζί με τα λόγια της συγγνώμης, ψάχνει να βρει και λύσεις. Προφανώς έχει διαμορφωθεί ένα άλλο σκηνικό μετά τα Τέμπη. Δεν μπορούμε όμως να διαγράψουμε πως χειριστήκαμε τα πρώτα κύματα της πανδημίας, που είχα την τιμή να είμαι Υπουργός Υγείας, την ενεργειακή κρίση ή το ότι παρόλο που πέρυσι πάγωσαν οι κρατήσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανίας, είχαμε μια φανταστική σεζόν στον τουρισμό" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας και υπογράμμισε: " η πρώτη κάλπη είναι για εμάς η μάχη. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Με την κοινωνία πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την κρίσιμη κάλπη, στοχεύοντας στην αυτοδυναμία".

