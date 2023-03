Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κικίλιας: Χρειάζονται πράξεις ώστε η “συγγνώμη” να μην είναι “κούφια λόγια” (βίντεο)

Ο υπουργός Τουρισμού στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στα Τέμπη και τις κινήσεις της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι κανείς δεν μπορεί να βιώσει τον πόνο και το πένθος των οικογενειών των θυμάτων.

Σημείωσε ακόμα ότι θα είναι «κούφια λόγια» η συγγνώμη, αν η κυβέρνηση δεν κάνει με πράξεις ριζοσπαστικές αλλαγές το επόμενο διάστημα.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας σήμερα ο πρωθυπουργός ξαναζήτησε συγγνώμη και ανέλαβε την ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ στην συνέχεια ο υπουργός Τουρισμού έκανε λόγο μεταξύ άλλων για τοξική κομματική αντιπαράθεση.

Υπογράμμισε ακόμα ότι θα πρέπει να γίνει στάθμιση των καταστάσεων σε όλες τις δομές και υποδομές.

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν θα έχει ζημιά ο ελληνικός τουρισμός μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Κικίλιας είπε πως θεωρεί ότι δεν θα έχει ζημιά ο τουρισμός στην Ελλάδα, «παρόλο που οι εικόνες που έκανα τον γύρο του κόσμου δεν μας βοηθούν».

«Η ασφάλεια και η καλύτερη ποιότητα ζωής είναι δεδομένα που πρέπει να απαντήσουμε με έργα», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.

Με αφορμή την δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 ο κ. Κικίλιας είπε ότι είναι μακριά η συζήτηση για εκλογές.

