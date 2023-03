Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μελόνι στις Βρυξέλλες

Δεν πραγματοποιήθηκε η τριμερής του Νότου με Μελόνι και Κόστα. Ποιος ήταν ο λόγος.



Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Παρασκευής συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η τριμερής δεν πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, λόγω κωλύματος της τελευταίας στιγμής του πρωθυπουργού της Πορταγαλίας Αντόνιο Κόστα.

Εν τω μεταξύ, χθες σε παρέμβαση του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την ενέργεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τόνισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και για την μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόνισε ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι κρίσιμα τα δίκτυα- "η ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης", όπως τα χαρακτήρισε- και η επένδυση σε αυτά.

