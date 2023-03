Οικονομία

Ενέργεια: Παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μελόνι και Κόστα την Παρασκευή για τους οικονομικούς κανόνες στην ευρωζώνη.



Σε παρέμβαση του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξελλες, σχετικά με την ενέργεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τόνισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και για την μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόνισε ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι κρίσιμα τα δίκτυα- "η ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης", όπως τα χαρακτήρισε- και η επένδυση σε αυτά.

Συνάντηση ΚυΜητσοτάκη με Μελόνι και Κόστα

Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την Παρασκευή το πρωί, θα γίνει κοινή συνάντηση με τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας Giorgia Meloni και της Πορτογαλίας Antonio Costa.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι να υπάρξει συντονισμός και συζήτηση για τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης, ενόψει της συνόδου του Eurosummit.

Σημειώνεται, ότι ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να εξελιχθεί και στο επίπεδο των ηγετών (και όχι μόνο Eurogroup), να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε στερεότυπα του παρελθόντος και να ολοκληρωθεί σύντομα.

