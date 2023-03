Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Φωτιά σε εστιατόριο: Στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών η υπόθεση

Η μαρτυρία υπαλλήλου καθαριότητας του εστιατορίου που "δείχνει" εμπρησμό. Τι δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Μάρα Δαρμουσλή, σύζυγος ενός εκ των ιδιοκτητών.



Την υπόθεση του εμπρησμού γνωστού εστιατορίου της Νέας Σμύρνης, ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με μαρτυρία υπαλλήλου καθαριότητας του εστιατορίου, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, εμφανίστηκαν ξαφνικά, τα ξημερώματα, δύο - τρία άτομα τα οποία έσπασαν ένα τζάμι και πέταξαν κάτι μέσα και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η φωτιά.

Σημειώνεται, ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε διαμερίσματα που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ενας άνδρας διακομίστηκε με εγκαύματα σε νοσοκομείο, ενώ απεγκλωβίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό που μεταφέρθηκε, για προληπτικούς λόγους, στο νοσοκομείο Παίδων.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" μίλησε η Μάρα Δαρμουσλή, σύζυγος του ενός εκ των ιδιοκτητών αποκλειστικά και ανέφερε πως "σηκώθηκα να θηλάσω το μωρό μου και το είδα στις εκπομπές. Είναι τεράστια καταστροφή, ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι είναι καλά, αυτό με ενδιαφέρει".

Το πολυτελές εστιατόριο δεν πρόλαβε να "κλείσει" ένα χρόνο λειτουργίας και έγινε στάχτη από την φωτιά. Σύμφωνα με το "Πρωινό" η επένδυση έφτασε το μισό εκατομμύριο ευρώ.





