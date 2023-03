Life

“Είμαστε Μαζί” στον ΑΝΤ1: Οι καλεσμένοι της Ελίνας Παπίλα το Σαββατοκύριακο (εικόνες)

Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg μας κρατούν συντροφιά και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ποια θέματα θα συζητήσουν.



Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα «Είμαστε Μαζί» ζωντανά στις 17:00 στον ΑΝΤ1. Η Ελίνα Παπίλα, ο Αντώνης Βλοντάκης, ο Γιώργος Λάγιος και η Νεφέλη Meg έρχονται με συνεντεύξεις, συζητήσεις και προβληματισμούς, ψηφοφορίες και ενεργή συμμετοχή κοινού και τηλεθεατών σε θέματα που μας απασχολούν, για να γεμίσουν τα απογεύματα του Σαββατοκύριακού μας με αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 25 Μαρτίου, με την παρέα του «Είμαστε Μαζί» συζητάμε για τις ραγισμένες καρδιές, αναρωτιόμαστε για το αν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών χωρίς ερωτική διάθεση, καθώς και για το αν τελικά μπορούμε να μείνουμε φίλοι με τους πρώην συντρόφους μας.

Καλεσμένη στο στούντιο η Λίτσα Πατέρα.

Την Κυριακή 26 Μαρτίου αναλύουμε το πώς επιλέγουμε τους συντρόφους μας, συγκρίνουμε το φλερτ του «τότε» και του «σήμερα» και μαθαίνουμε γιατί, σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες αποδεικνύονται πιο ευτυχισμένες ως singles σε αντίθεση με τους άντρες. Καλεσμένη στο στούντιο η Φανή Χαλκιά.

«Είμαστε Μαζί»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 17:00 στον ΑΝΤ1!

Γιατί σε όλα όσα ζούμε, αξίζει να «Είμαστε Μαζί»!

