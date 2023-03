Κοινωνία

Τέμπη: Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας

Δήλωση παράστασης, προς υποστήριξη κατηγορίας για την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη, καταθέτουν οι δικηγορικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.

Στα δικαστήρια της Λάρισας βρέθηκαν οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων που συμμετέχουν στη διαδικασία, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρη Βερβεσό.

«Καταθέτουμε την δήλωση παράστασης για να αποδοθούν οι ευθύνες «στους μηχανοδηγούς του τρένου των ευθυνών» και να μπουν στο κάδρο όλοι οι υπεύθυνοι όσο ψηλό και αν βρίσκονται. Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να αποδοθεί σύντομα και ουσιαστικά για να μην υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι υπάρχει οποιαδήποτε προσπάθεια αποπροσανατολισμού ή συγκάλυψης της υπόθεσης. Είμαστε εδώ με τον θεσμικό μας ρόλο για να διασφαλίσουμε αυτή την αποστολή μας», δήλωσε ο κ. Βερβεσός.

