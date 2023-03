Οικονομία

Deutsche Bank: η πτώση στη μετοχή και οι φόβοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βουτιά" έκανε στα χρηματιστήρια, την μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων, η γερμανική τράπεζα, Deutsche Bank.

Στο μάτι του τραπεζικού κυκλώνα βρέθηκε σήμερα η κραταιά Deutsche Bank, καθώς οι φόβοι για νέα τραπεζική κρίση εντείνονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στις Βρυξέλλες, η κεντρική τραπεζίτης Κριστίν Λαγκάρντ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για την υγεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Tα χρηματιστήρια ωστόσο, είναι στο "κόκκινο" και οι τραπεζικές μετοχές δοκιμάζονται.



Στις ΗΠΑ συνεδριάζει απόψε εκτάκτως κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Eπίβλεψης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό την Προεδρία της Υπουργού Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

Στα "κόκκινα" έκλεισαν τα χρηματιστήρια

Οι ανησυχίες για το τραπεζικό σύστημα συνεχίστηκαν σήμερα στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές, όπου η πρώτη γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, έκλεισε με πτώση 8,5% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

Πτώση κατά 1,74% καταγράφηκε στο τέλος της συνεδρίασης στο Παρίσι, κατά 1,66% στη Φρανκφούρτη, κατά 1,26% στο Λονδίνο, έπειτα από ένα πρώτο μέρος της εβδομάδας που οι δείκτες ήταν στο πράσινο μετά την εξαγορά της Credit Suisse από την ανταγωνίστριά της, την UBS.

Η μετοχή της Deutsche Bank έκλεισε με μεγάλη πτώση σήμερα λόγω της αύξησης του κόστους των ασφαλίστρων έναντι κινδύνου αθέτησης πληρωμών (CDS), που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η μετοχή έκλεισε με πτώση 8,53% στα 8,54 ευρώ, αφότου έχασε έως 14% μέσα στην ημέρα, οδηγώντας μια τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση σε πτώση στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Η μετοχή της ανταγωνίστριάς της, της Commerzbank, υποχώρησε κατά 5,45% και διαμορφώθηκε στα 8,88 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Το βαρύ κατηγορητήριο και οι έρευνες

Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Ένας τραυματίας, απεγκλωβισμοί και καταγγελίες για εμπρησμό (εικόνες)

Euro 2024: Η Εθνική ξεκινά το... ταξίδι κόντρα στο Γιβραλτάρ