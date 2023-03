Κόσμος

Έκαψε ζωντανή την έφηβη σύντροφό του γιατί τον χώρισε

Ακόμη μία φρικτή γυναικοκτονία, συνέβη στο Περού. Οι συμβουλές προστασίας προς τις γυναίκες από την Υπουργό Γυναικείων θεμάτων.

Μια έφηβη, την οποία ο πρώην σύντροφός της έκαψε ζωντανή, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, αφού επί πέντε ημέρες έδινε άνιση μάχη με τον θάνατο. Ο δράστης διαφεύγει και η υπουργός Γυναικείων Θεμάτων του Περού κατήγγειλε την καθυστέρηση στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η Κατερίνε Γκόμες, 18 ετών, είχε εισαχθεί το περασμένο Σάββατο σε νοσοκομείο, με εγκαύματα στο 60% του σώματός της. «Έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή όμως, δυστυχώς, η έκταση των τραυμάτων της δεν επέτρεψε στους γιατρούς να την σώσουν και ενημερωθήκαμε για τον θάνατό της» ανακοίνωσε η υπουργός Νάνσι Τολεντίνο μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι RPP.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης είναι ένας 19χρονος από τη Βενεζουέλα, ο οποίος διέφυγε αφού έλουσε με βενζίνη την Γκόμες και της έβαλε φωτιά, κοντά στην Πλατεία της 2ας Μαΐου, στη Λίμα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η 18χρονη είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση τους.

Η υπουργός εξέφρασε τη λύπη της επειδή το ένταλμα σύλληψης του δράστη εκδόθηκε μόλις χθες Πέμπτη, πέντε ημέρες μετά την επίθεση. «Η αστυνομία μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να τον βρει», πρόσθεσε.

Η υπουργός προέτρεψε τις γυναίκες «όταν υπάρχει ρήξη» να μην δέχονται να συναντήσουν μόνες τους τον πρώην σύντροφό τους. «Μην πηγαίνετε μόνες σε μια συνάντηση όταν θέλετε να χωρίσετε από έναν βίαιο άνθρωπο, μην τον πιστεύετε όταν σας λέει ‘ας μιλήσουμε, θα σου εξηγήσω’».

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στο Περού σημειώθηκαν 136 γυναικοκτονίες το 2022, από 146 το 2021 και 138 το 2020. Συγκριτικά, στη Γαλλία, μια χώρα με διπλάσιο πληθυσμό (67 εκατομμύρια έναντι 33 για το Περού) οι γυναικοκτονίες ανήλθαν στις 122 το 2021.

