Θρίλερ με αγνοούμενο που βρέθηκε νεκρός

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα, που αγνοείτο επί μήνες.

Νεκρός σε πηγάδι στο Λεβίδι του Ορχομενού βρέθηκε άνδρας που είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Νοέμβριο από την Αρκαδία.

Η σορός του 45χρονου εντοπίστηκε σε πηγάδι την περασμένη Πέμπτη και τα αίτια του θανάτου του ερευνώνται από τις Αρχές.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Αρτεμισίου Αρκαδίας και τα στοιχεία του είχαν δημοσιοποιηθεί μέσα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν αιτήματος της οικογένειας.

«Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Χαράλαμπου Ζιωτόπουλου, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

