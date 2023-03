Κόσμος

ΗΠΑ: Μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών από την έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκρηξη η οποία πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή αερίου, σημειώθηκε σε εργοστάσιο που απασχολεί περίπου 850 άτομα.

Έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια σκότωσε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, ενώ 6 αγνοούνται, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων. Επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

Ερευνά θα προσδιορίσει τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Η R.M. Palmer Company ιδρύθηκε το 1948. Απασχολεί 850 εργαζομένους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Μισισιπί (εικόνες)

25η Μαρτίου – Γαύδος: Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Γυρνάμε πίσω ή μπροστά τα ρολόγια μας;