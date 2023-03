ΗΠΑ: Φονική έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία (εικόνες)

Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε εγκαταστάσεις σοκολατοβιομηχανίας. Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από την ισχυρή έκρηξη που ισοπέδωσε χθες Παρασκευή τις εγκαταστάσεις σοκολατοβιομηχανίας στην πόλη Γουέστ Ρέντινγκ της Πενσιλβάνιας.

Η τύχη επτά ανθρώπων αγνοείται, ενώ έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το δίκτυο 6ABC που επικαλείται αστυνομικές πηγές.

At least 2 dead, 9 missing after chocolate factory explodes in Pennsylvania https://t.co/1KxZOaTv8r pic.twitter.com/3CALDWhPjS — New York Post (@nypost) March 25, 2023

Τα αίτια της έκρηξης στην έδρα της R.M. Palmer Company παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η συγκεκριμένη σοκολατοβιομηχανία, που ιδρύθηκε το 1948, απασχολεί περίπου 850 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της.

