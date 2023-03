Υγεία - Περιβάλλον

Ισπανία: πυρκαγιά κατακαίει τα ανατολικά της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, είναι μία πυρκαγιά υψηλού βαθμού δυσκολίας που συνοδεύεται από αντίξοες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με του καλοκαιριού.

(εικόνα αρχείου)

Επτακόσιοι ισπανοί πυροσβέστες μάχονται με την πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά της σεζόν, η οποία εξαπλώνεται εκτός ελέγχου 48 ώρες μετά την εκδήλωσή της και έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 1.500 ανθρώπων από κοινότητα βόρεια της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία.

Η πυρκαγιά κατακαίει εκτάσεις στην περιοχή της Βιλανουέβα ντε Βιβέρ και, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες, είναι μία πυρκαγιά υψηλού βαθμού δυσκολίας που συνοδεύεται από αντίξοες καιρικές συνθήκες παρόμοιες με του καλοκαιριού.

Το 2022, μαύρη χρονιά για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, η Ισπανία υπήρξε η πλέον πληγείσα χώρα της ηπείρου, με 500 δασικές πυρκαγιές που κατέκαυσαν τεράστιες εκτάσεις, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Μισισιπί (εικόνες)

25η Μαρτίου – Γαύδος: Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση με τη σημαία (εικόνες)

Ιταλία: Τυφλός είδε ξανά μετά από αυτομεταμόσχευση