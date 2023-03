Life

Darcelle: πέθανε η γηραιότερη Drag Queen

Είχε στεφθεί το 2016 με ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη εν ενεργεία Drag Queen.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η διάσημη drag queen Darcelle, στο στο Πόρτλαντ του Όρεγκον την περασμένη Πέμπτη (23.3.2023), σκορπώντας θλίψη στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αφού ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων της.

Η drag queen Darcelle, κατά κόσμον Walter Cole, είχε στεφθεί το 2016 με ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη εν ενεργεία performer αυτού του είδους στον κόσμο. Ήταν υπέρμαχος για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ενώ διατηρούσε και το μακροβιότερο σόου στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η drag queen συμμετείχε σε φιλανθρωπικό έργο στο Πόρτλαντ, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQ+) κοινότητα της πόλης. Εκεί είχε ανοίξει και πριν 50 χρόνια το κλαμπ της, το Darcelle XV Showplace, το οποίο είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή και την ιστορία της πόλης.

Μάλιστα, το 2020 το Darcelle XV Showplace συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων ως ο πρώτος χώρος στο Όρεγκον που ξεχώρισε για την σημασία του στην ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ωστόσο, τις πρώτες μέρες λειτουργίας του, στις δεκαετίες του 1970 και 1980, θεωρούνταν ταμπού και διαδηλωτές διαμαρτύρονταν έξω από αυτό.

