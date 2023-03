Υγεία - Περιβάλλον

Stress Εcho: Σύγχρονη τεχνική υπερήχων καρδιάς εντοπίζει βλάβες του μυοκαρδίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για ότι προσφέρει και τον τρόπο, αλλά και τα σημεία όπου γίνεται, η αξιόπιστη και ασφαλής εξέταση.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία των υπερήχων, το Stress Echo είναι μια από τις πιο σύγχρονες εξετάσεις για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και την ανάδειξη της βιωσιμότητας και της ινότροπης εφεδρείας του μυοκαρδίου.

Τι είναι το Stress Echo;

Πρόκειται για μία γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή εξέταση, η οποία πραγματοποιείται με πρωτόκολλο φόρτισης με δοβουταμίνη και χορήγηση παράγοντα ηχωαντίθεσης (ειδικού σκιαγραφικού). Προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία του μυοκαρδίου και των καρδιακών βαλβίδων σε συνθήκες φόρτισης (stress).

Διενεργείται συνήθως για τη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση βαλβιδοπαθειών και καρδιακής ανεπάρκειας. Η διαγνωστική αξία της εξέτασης είναι πολύ καλύτερη από την απλή δοκιμασία κόπωσης.

Πώς πραγματοποιείται;

Η εξέταση μοιάζει με το υπερηχογράφημα triplex καρδιάς (echo), αλλά πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια φόρτισης (stress), είτε με άσκηση του εξεταζόμενου σε κυλιόμενο τάπητα, είτε με τη χορήγηση φαρμάκου που προκαλεί αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Συνήθως, προτιμάται η φαρμακευτική κόπωση, η οποία επιτυγχάνεται με την χορήγηση δοβουταμίνης και ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της αρτηριακής πίεσης.

Ενδεχομένως, κατά την εξέταση η οποία διαρκεί περίπου 40 λεπτά, ο εξεταζόμενος να νιώσει την καρδιά του να χτυπάει δυνατά και γρήγορα, αλλά δεν είναι επώδυνο ή δυσάρεστο.

Υπάρχει κάποια προετοιμασία;

Πριν την εξέταση συμβουλευτείτε τον καρδιολόγο σας για πιθανή διακοπή κάποιου φαρμάκου 2 ημέρες πριν από την εξέταση. Συνήθως, πρόκειται για φάρμακα που μειώνουν την καρδιακή συχνότητα όπως οι β-αναστολείς. Ωστόσο είναι σημαντικό να μη διακόψετε κάποιο φάρμακο μόνοι σας.

Μπορείτε να καταναλώσετε ένα ελαφρύ γεύμα 2-3 ώρες πριν την εξέταση.

Αποφύγετε την κατανάλωση καφέ και καπνού λίγες ώρες πριν την εξέταση.

Καλό είναι να προσκομίσετε κάποια στοιχεία για το ιστορικό σας (σημείωμα από τον ιατρό / προηγούμενες εξετάσεις / πόρισμα προηγούμενης στεφανιογραφίας ή χειρουργείου) καθώς και στοιχεία για τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε.

Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε άσκηση αντί φαρμακευτικής κόπωσης, προτιμήστε άνετα ρούχα και παπούτσια.

Σε ποιους αντενδείκνυται;





Το stress echo είναι πολύ ασφαλής εξέταση και ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Δεν μπορούν παρόλα αυτά να υποβληθούν σε stress echo όλοι οι άνθρωποι. Κοιλιακές αρρυθμίες, σοβαρή στένωση αορτής, μη σταθεροποιημένη ασταθής στηθάγχη είναι μερικές από τις απόλυτες αντενδείξεις διεξαγωγής της εξέτασης.





Η πραγματοποίησή της απαγορεύεται σε όσους βιώνουν κρίση άσθματος, σε όσους έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση και σφυγμούς που δεν ξεπερνούν τους 40 ανά λεπτό, αλλά και σε όσους έχουν μη ρυθμισμένη υπέρταση. Η λήψη διπυριδαμόλης κατά τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά και καφεΐνης 12 ώρες πριν το τεστ αποτελούν, επίσης, αντενδείξεις.





Τι συμβαίνει μετά την εξέταση;





Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι παλμοί επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα εντός λίγων λεπτών. O εξεταζόμενος θα χρειαστεί να παραμείνει στο χώρο αναμονής για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, μπορεί να αποχωρήσει και να επιστρέψει στο καθημερινό του πρόγραμμα με μόνο περιορισμό την αποφυγή κατανάλωσης καφέ για περίπου 2 ώρες.









Πού μπορώ να απευθυνθώ;





Η εξέταση Stress Echo είναι μία από τις πρωτοποριακές υπηρεσίες που προσφέρουν τα προηγμένα διαγνωστικά κέντρα HealthSpot. Σε Κηφισιά, Περιστέρι και Γλυφάδα τα HealthSpot δημιουργήθηκαν από το Hellenic Healthcare Group (HHG), το μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα και είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονη τεχνολογία, στελεχώνονται από ιατρούς υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο. Tα HealthSpot είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του Hellenic Healthcare Group (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Μetropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic) προσφέροντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και επίσκεψης σε ιατρό του Ομίλου.