Βόρεια Προάστια: άνδρας συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης (εικόνες)

Ο άνδρας συνελήφθη καθώς είχε στην κατοχή του κάνναβη που επρόκειτο να πουλήσει. Τι ακόμη εντόπισαν οι αρχές.

Συνελήφθη χθες (24/3) στην Αττική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών ένας άνδρας για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η ΕΛΑΣ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του συλληφθέντα και να τον εντοπίσει χθες το μεσημέρι σε περιοχή των βορείων προαστίων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 330 γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και ως εκ τούτου συνελήφθη.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 7.641,2 γραμμαρίων,

308 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 31.595,5 γραμμαρίων,

5 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 7.313,2 γραμμαρίων,

πλαστικό δοχείο με άγνωστη χημική ουσία σε υγρή μορφή όγκου 10 λίτρων,

όχημα,

14.710 ευρώ,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 κινητά τηλέφωνα,

συσκευή πλαστικοποίησης, ρολό περιτυλίγματος νάιλον μεμβράνης καθώς και σημειωματάριο ιδιόχειρων σημειώσεων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

