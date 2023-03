Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χιλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση "ταρακούνησε" τη Χιλή. Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφέρεια Αντοφαγάστα της βόρειας Χιλής, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 136 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της κοινότητας Λα Τιράνα και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 95 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με 22χρονο μοτοσικλετιστή

ΗΠΑ - Ανεμοστρόβιλοι: Μετεωρολόγος “λυγίζει” βλέποντας την πρόβλεψη (βίντεο)

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες την Κυριακή