Πολύνεκρο ναυάγιο στην Τυνησία

Νέο ναυάγιο με μετανάστες στην Τυνησία. Το πέμπτο σε τέσσερις ημέρες.

Τουλάχιστον 19 μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής πνίγηκαν όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοικτά της Τυνησίας, ανακοίνωσε σήμερα οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πιο πρόσφατη τραγωδία που καταγράφεται στην περιοχή.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες πέντε σκάφη που μετέφεραν μετανάστες έχουν βυθιστεί στα ανοικτά της πόλης Σφαξ, στη βόρεια Τυνησία, με αποτέλεσμα 67 άνθρωποι να αγνοούνται και εννέα να έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αναχωρήσεις πλοιαρίων μεταναστών με προορισμό την Ιταλία.

Το λιμενικό της Τυνησίας διέσωσε στα ανοικτά των ακτών της Μάχντια πέντε ανθρώπους που βρίσκονταν σε σκάφος το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Σφαξ, δήλωσε ο Ρομαντάν μπιν Όμαρ στέλεχος του Forum for Social and Economic Rights (FTDES).

Παράλληλα το λιμενικό έχει σταματήσει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περίπου 80 σκάφη που είχαν προορισμό την Ιταλία και έχει συλλάβει περισσότερους από 3.000 μετανάστες, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Οι ακτές κοντά στην πόλη Σφαξ έχουν αναχθεί τον τελευταίο καιρό σε σημαντικό σημείο αναχώρησης για πολλούς μετανάστες από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή που φεύγουν από τις χώρες τους για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις και την φτώχεια, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, τουλάχιστον 12.000 μετανάστες που έφτασαν φέτος στην Ιταλία αναχώρησαν από την Τυνησία, σε σύγκριση με 1.300 την ίδια περίοδο πέρυσι. Μέχρι πρότινος η Λιβύη ήταν η βασική χώρα αναχώρησης των μεταναστών από την Αφρική.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του FTDES, το λιμενικό της Τυνησίας εμπόδισε τους τρεις πρώτους μήνες του έτους περισσότερους από 14.000 μετανάστες να αναχωρήσουν από τη χώρα, έναντι 2.900 την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Τυνησία διαπραγματεύεται εδώ και πολλούς μήνες ένα δάνειο ύψους περίπου 2 δισεκ. δολαρίων από το ΔΝΤ αλλά οι συζητήσεις φαίνεται να έχουν βαλτώσει μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία που ανακοινώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ εκτίμησε την Δευτέρα ότι η κατάσταση στην Τυνησία είναι «πολύ επικίνδυνη» και μάλιστα έκανε λόγο για κίνδυνο «κατάρρευσης» του κράτους που θα οδηγούσε σε «μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ και αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής».

Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε από το ΔΝΤ και κάποιες χώρες να βοηθήσουν την Τυνησία.

