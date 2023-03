Αθλητικά

Νάγκετς - Μπακς: Οι “Σβόλοι” σταμάτησαν τα “Ελάφια”

Οι Νάγκετς «καθάρισαν» τους Μπακς στην μονομαχία του Γιάννη με τον Γιόκιτς.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να τα έδωσε όλα προκειμένου οι Μπακς να φύγουν νικητές από το Ντένβερ, όμως οι Νάγκετς δεν του άφησαν πολλά περιθώρια, με τον Νίκολα Γιόκιτς να επικρατεί στην μονομαχία των δύο εκ των τριών υποψηφίων MVP (129-106).

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 31 πόντους(13/19 δίποντα, 5/7 βολές και 0/3 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 4 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Τα «ελάφια» ήταν ανώτερα στο πρώτο ημίχρονο, έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 37-38, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα στο +3 (63-66).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο η ομάδα του Μιλγουόκι ήταν σα να μην βγήκε από τα αποδυτήρια, αφού οι Νάγκετς με επί μέρους 34-19 ανέτρεψαν τα δεδομένα και πήγαν στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 12 πόντων (97-85).

Οι «Σβόλοι» συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στη τέταρτη περίοδο, με τους Νάγκετς να είναι οι μεγάλοι νικητές στο ντέρμπι των δύο ομάδων με τα κορυφαία ρεκόρ στο NBA.

O Νίκολα Γιόκιτς ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ολοκληρώνοντας το ματς έχοντας, 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να ακολουθεί με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-38, 63-66, 97-85, 129-106

