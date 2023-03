Κόσμος

Καλίν για F-16: θα κοιτάξουμε για εναλλακτικές, αν δεν μας τα πουλήσουν οι ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας για τα F- 16 και την επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν. Η παράδοση τεθωρακισμένων και το σχόλιο Ακσάμ.

Έπειτα από τις επιστολές της Τουρκίας στην Ελλάδα, τώρα η Άγκυρα μαλακώνει ελαφρώς και τη στάση της απέναντι στην Σουηδία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξή του στο NTV ο Ιμπραχίμ Καλίν μίλησε και για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ λέγοντας ότι δεν έχει κλείσει το θέμα αλλά εξαρτάται από τα βήματα της Σουηδίας. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας χαρακτήρισε μεν ειλικρινή τη νέα κυβέρνηση αλλά υποστήριξε πως δεν έχει αρκετά μέσα για να κάνει νομικές ενέργειες. Πάντως, όπως είπε, κάλεσαν τη Σουηδία να λάβει νομικά μέτρα εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης, εννοώντας το ΡΚΚ.

Την ίδια ώρα ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι αν οι ΗΠΑ δεν πουλήσουν F16 στην Τουρκία τότε η Άγκυρα θα κοιτάξει άλλες εναλλακτικές.

Αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαδιμίρ Πούτιν.

Του είπε πως αποδίδουν σημασία στον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη θετική του στάση απέναντι στην επέκταση της συμφωνίας για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι μπορούν να κάνουν νέα βήματα στη βάση της οικονομικής συνεργασίας που συμφωνήθηκε στο Σότσι .

Παραδόθηκε το ZAHA στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό

Η πρώτη παράδοση των τεθωρακισμένων αμφίβιων επιθετικών οχημάτων ZAHA παραδόθηκε στον τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Στο πλαίσιο του έργου θα τεθούν σε χρήση 27 οχήματα αποτελούμενα από 23 άτομα προσωπικό, 2 οχήματα διοίκησης και 2 οχήματα διάσωσης

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα τεθωρακισμένα αμφίβια οχήματα επίθεσης εξασφαλίζουν την ασφαλή απόβαση των στρατευμάτων στις επιχειρήσεις προσγείωσης και μπορούν να λειτουργήσουν ως τεθωρακισμένο όχημα μάχης ή τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού μετά την απόβαση.

Κατά τη φάση απόβασης της επιχείρησης, τα οχήματα κατεβαίνουν στη θάλασσα από τα αποβατικά πλοία που πλησιάζουν την ακτή και καλύπτουν απόσταση πολλών χιλιομέτρων με μεγάλη ταχύτητα, διασφαλίζοντας ότι τα στρατεύματα φτάνουν το συντομότερο δυνατό υπό προστασία. Στην ξηρά, μπορεί να αποδώσει δίπλα-δίπλα με άλλα τεθωρακισμένα οχήματα.

Τα θωρακισμένα αμφίβια επιθετικά οχήματα πρέπει να έχουν ανώτερη απόδοση τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά ως οχήματα διπλής φύσης σύμφωνα με τις περιγραφές των καθηκόντων τους. Πολύ λίγες χώρες στον κόσμο έχουν τέτοια οχήματα στο απόθεμά τους. Στο ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του, υπάρχει μόνο μία εταιρεία εκτός της FNSS, η οποία παράγει οχήματα αυτής της κατηγορίας.

Η αντιπολιτευόμενη Ακσάμ, από πλευράς της δήλωσε πως, «οι Έλληνες τα πήραν από ΗΠΑ, εμείς το παράγουμε μόνοι μας», αναφέροντας ότι, η χώρα μας πλήρωσε 260 εκ δολάρια για παρόμοια τεθωρακισμένα οχήματα.

