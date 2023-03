Αθλητικά

Οπαδική βία: Μαχαίρωσαν 17χρονο στην Ομόνοια

Μια ομάδα 6 ατόμων προσέγγισε τον νεαρό τα ξημερώματα κι αφού τον ρώτησαν τι ομάδα είναι τον μαχαίρωσαν σε διάφορα σημεία.

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε από μια ομάδα έξι ατόμων ένας 17χρονος τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Μαρτίου 2023 στην Ομόνοια.

Οι δράστες αρχικά ρώτησαν τον ανήλικο τι ομάδα είναι και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο αριστερό χέρι, στον αριστερό ώμο και στο αριστερό πόδι, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα.

Ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι χούλιγκαν ομάδας της Αθήνας.

