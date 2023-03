Αθλητικά

Moto GP - Πορτογαλία: τρομακτική σύγκρουση Μάρκεθ και Ολιβέιρα (βίντεο)

Πώς συνεβη το ατύχημα στο Moto GP της Πορτογαλίας.

Από μία σοβαρή σύγκρουση σημαδεύτηκε ο πρώτος αγώνας της χρονιάς για το Moto GP της Πορτογαλίας.

Το ατύχημα έγινε στον τρίτο γύρο, όταν ο Μάρκεθ δείχνοντας περισσότερο ενθουσιασμό από ό,τι έπρεπε μπήκε πιο γρήγορα σε μια στροφή και έπεσε πάνω στον Χόρχε Μάρτιν παρασύροντας και τον Ολιβέιρα, με συνέπεια να βγουν και οι δύο, Μάρκεθ και Ολιβέιρα, εκτός αγώνα.

Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

