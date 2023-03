Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: το πόρισμα της Αρχής για τη σύμβαση 717

Τι αναφέρει το πολυσέλιδο πόρισμα για την σύμβαση 717. Το συμπέρασμα των επιθεωρητών.

Εξελίξεις έρχονται όσον αφορά τη μοιραία σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη που άφησε πίσω, 57 νεκρούς.

Στην ογκώδη δικογραφία, 185 σελίδων, για την τραγωδία στα Τέμπη προστέθηκε και το πολυσέλιδο πόρισμα των επιθεωρητών της αρχής Διαφάνειας για τις ελλείψεις και τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και την πορεία της επίμαχης σύμβασης 717.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κάτια Νιάκαρη, την έκθεση συνέταξαν δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και το τελικό πόρισμα συντάχθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Αντικείμενου ελέγχου ήταν η εξέταση της υλοποίησης της σύμβασης έργου 717 με τίτλο: «Ανάταξη και αναβάθμιση του Συστήματος Σηματοδότησης –Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς στον Άξονα Αθήνα –Θεσσαλονίκη –Προμαχώνας»

Η υπογραφή σύμβασης ήταν στις 26/9/2014 και όριζε:

ολοκλήρωση μέσα 2 χρόνια -24 μήνες-, μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

7 τμηματικές προθεσμίες, ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου. Εδώ υπάρχουν και 8 παρατάσεις για την τελική ημερομηνία παράδοσης και για τμηματικές προθεσμίες.

Συμπέρασμα επιθεωρητών:

Ο προϊστάμενος διεύθυνσης έργων και οι επιβλέποντες μηχανικοί, δεν μερίμνησαν για την εμπρόθεσμη επανυποβολή από τον ανάδοχο των επί μέρους μελετών και για την εμπρόθεσμη έγκριση τους.

Παρέλειψαν να τηρήσουν την υποχρεωτική προθεσμία εγκρίσεως των μελετών αυτών

Δεν μερίμνησαν για την τήρηση των εφαρμογής του Συστήματος Σηματοδότησης με ηλεκτρονόμους.

Δεν προέβησαν σε περαιτέρω ενέργειες κατά του Αναδόχου για καθυστέρηση υλοποίησης του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

