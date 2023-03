Κόσμος

Εκτελέσεις ομήρων στο Κονγκό

17 όμηροι εκτελέστηκαν από μέλη ένοπλης οργάνωσης μία μέρα μετά την απαγωγή τους.

Δεκαεπτά άνθρωποι εκτελέστηκαν χθες Κυριακή, μια ημέρα μετά την απαγωγή τους σε βορειοανατολικό τομέα της ΛΔ Κονγκό, ενέργεια που οι τοπικές αρχές απέδωσαν στην οργάνωση CODECO (σ.σ. Cooperative pour le developpement du Congo, «Συνεταιρισμός για την Ανάπτυξη του Κονγκό»).

Προχθές Σάββατο τουλάχιστον «ένοπλοι της CODECO πήραν ομήρους δεκαεπτά ανθρώπους ανάμεσα στα χωριά Μπαμπού και Κομπού», στην περιοχή Τζουγκού, περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια από την Μπουνιά, πρωτεύουσα της Ιτουρί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπαγκουνενί Γκμπαλάντ, κοινοτάρχης στην Ακογκό-Νιαλί, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Τα θύματα επέβαιναν σε δυο οχήματα που πήγαιναν στην Μπουνιά όταν έπεσαν σε ενέδρα, εξήγησε.

Χθες Κυριακή, οι όμηροι «εκτελέστηκαν στο χωριό Πεσί, οχυρό της CODECO», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που ανέφερε ότι «ειδοποιήθηκε από οικογένειες κάποιων θυμάτων».

Οι όμηροι «είναι νεκροί, εκτελέστηκαν από τους μαχητές της CODECO», επιβεβαίωσε ο Τοκό Καγκμπανέζ, φύλαρχος στην περιοχή.

Σύμφωνα με κάτοικο του χωριού Μπαμπού, η απαγωγή έγινε μετά τον θάνατο τριών μαχητών της CODECO στην κοινότητα, σε ενέδρα αντίπαλης οργάνωσης.

Ανάμεσα στους ομήρους ήταν μια έγκυος, κατά την ίδια πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Από τα τέλη του 2022, οι θάνατοι είναι πλέον δεκάδες κάθε εβδομάδα στην Ιτουρί, επαρχία με πλούσιο υπέδαφος, ιδίως σε χρυσό.

Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σφαγιάστηκαν την 18η Μαρτίου σε χωριά της επαρχίας. Κι αυτό το μακελειό αποδόθηκε στην CODECO.

Πρόκειται για παραστρατιωτική ομάδα με χιλιάδες μαχητές, που λέει ότι προστατεύει τη φυλή Λέντου, αντίπαλη με τη φυλή Χέμα, την παραστρατιωτική της οργάνωση Ζαΐρ και τον εθνικό στρατό.

Έπειτα από χονδρικά μια δεκαετία σχετικής ηρεμίας, η αιματηρή σύγκρουση στην Ιτουρί ανάμεσα στις φυλές Λέντου και Χέμα αναζωπυρώθηκε το 2017, εκτοπίζοντας ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους και στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες άμαχους.

Η προηγούμενη σύρραξη ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες φυλών στοίχισε χιλιάδες ζωές από το 1999 μέχρι το 2003, ώσπου επενέβη ευρωπαϊκή δύναμη, η επιχείρηση Άρτεμις, υπό γαλλική διοίκηση.

