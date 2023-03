Κοινωνία

Ηλιούπολη - Βιασμοί ανηλίκων: ο προπονητής Ταε Κβον Ντο απολογείται σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών

Το κατώφλι της 14ης ανακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα ο 44χρονος προπονητής τάε κβον ντο, από την Ηλιούπολη, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων μαθητριών του, από το 2009 έως το 2020.

Ο κατηγορούμενος, πατέρας ενός ανήλικου αγοριού, καλείται να αντικρούσει βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του μετά τα όσα κατέθεσαν οι, ενήλικες πλέον, πρώην αθλήτριές του για την φρίκη που έζησαν χωρίς καν να γνωρίζει τότε η καθεμιά τους πως δεν ήταν το μοναδικό θύμα του «δάσκαλου».

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του προπονητή, οι πράξεις του σε βάρος ανήλικων κοριτσιών φαίνεται να εκκινούν τουλάχιστον το 2009 και σε ότι αφορά τις πέντε καταγγέλλουσες να διαρκούν έως το 2020. Ο 44χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν τα θύματά του, ο συλληφθείς φέρεται να προσέγγιζε ανήλικες μαθήτριές, ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών, και να κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους εξαίροντας τις ικανότητές τους στο άθλημα.

Όταν οι μαθήτριες πείθονταν και εντάσσονταν στο αγωνιστικό τμήμα, τότε ξεκινούσε και ο εφιάλτης τους, καθώς ο προπονητής τούς ζητούσε να κάνουν ατομικές προπονήσεις τόσο στον αθλητικό σύλλογο όπου ανήκει όσο και στο σπίτι του. Τότε προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος των κοριτσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Στέφανος: Χτύπησαν 17χρονο και του έκλεψαν το πορτοφόλι

Πέθανε η Μαρία Κοδάμα

Ανάβυσσος: Μητέρα και κόρη ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές