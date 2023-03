Life

Η “Ζωή” στον ANT1+ με την Μαρία Καβογιάννη - Η ιστορία και το καστ (εικόνες)

Η νέα original σειρά του ΑΝΤ1+ με τίτλο «ΖΩΗ», με τη Μαρία Καβογιάννη και ένα κορυφαίο cast με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ελληνική μυθοπλασία, ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 7 Απριλίου αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Η «ΖΩΗ» συνδυάζει την κωμωδία και το δράμα με το μεταφυσικό στοιχείο. Είναι μια σειρά για μικρούς και μεγάλους, που παντρεύει με επιτυχία το παραδοσιακό στοιχείο με τη διαφορετικότητα, χάρη στη Μαρία Καβογιάννη που γεφυρώνει με απόλυτη ισορροπία το χάσμα ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.

Δείτε το επίσημο trailer στο YouTube του ΑΝΤ1+

Το αξεπέραστο ταλέντο της Μαρίας Καβογιάννη δίνει «ζωή» σε μια καθημερινή γυναίκα που βιώνει μια πρωτόγνωρη, εξωπραγματική, αλλά βαθιά ανθρώπινη εμπειρία που τη μεταμορφώνει σε έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ δύο κόσμων. Κάθε ένα από τα δώδεκα αυτοτελή επεισόδια πραγματεύεται μέσα από το πρίσμα της κωμωδίας ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία χωρίς να το υποβιβάζει, δικαιώνοντας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλους τους χαρακτήρες, δίνοντας φωνή σε όσους νιώθουν ότι δεν έχουν.

Σε κάθε επεισόδιο, το εντυπωσιακό cast της σειράς, με βασικούς πρωταγωνιστές τη Μαρία Καβογιάννη, την Ευδοκία Ρουμελιώτη, τον Κώστα Φιλίππογλου και τον Γιάννη Σοφολόγη, εμπλουτίζεται με αγαπημένες προσωπικότητες από τον χώρο της υποκριτικής και όχι μόνο. Τάσος Παλαντζίδης, Κατιάνα Μπαλανίκα, Μπέτυ Λιβανού, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ορέστης Χαλκιάς, Melia Kreiling, Πάνος Ιωαννίδης, Τάνια Τρύπη, Τάνια Τσανακλίδου, Ταμίλα Κουλίεβα, Ράνια Οικονομίδου, Γιώργος Μακρής, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιώργος Χρανιώτης, Γιώργος Καραμίχος, Αναστασία Παντούση, Χρήστος Βασιλόπουλος, Γιώργος Κοψιδάς, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Λάζαρος Καρανάσιος, Δάφνη Αλεξάντερ, Λήδα Πρωτοψάλτη, Γιάννα Τερζή, Κατερίνα Χέλμη, Κίμωνας Κουρής, Κωνσταντίνος Καΐκης, Μελισσάνθη Μάχουτ, Εύα Κέσσελρινγκ, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη, Χρήστος Κοντογεώργης, Άκης Σακελλαρίου και πολλοί ακόμα, που γίνονται πρωταγωνιστές ο καθένας στη δική του διαφορετική ιστορία και αγγίζουν μικρούς και μεγάλους.

Η ιστορία

Η Ζωή έχασε το χαμόγελό της πριν από 25 χρόνια. Κάνει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα, ενώ ο άντρας και ο γιος της δεν συνεισφέρουν. Όταν, ένα βράδυ, της πέφτει μια γάστρα στο κεφάλι, η Ζωή πεθαίνει και βιώνει μια μεταφυσική εμπειρία, λίγο πριν οι γιατροί την επαναφέρουν στη ζωή. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Ζωή, μπερδεμένη, εξακολουθεί να ζει μια μίζερη και προβλέψιμη καθημερινότητα. Μέχρι που εμφανίζεται μπροστά της ένας άγνωστος άνδρας… Η Ζωή έχει αρχίσει να βλέπει ανθρώπους που έφυγαν άδικα και απότομα από τη ζωή. Αποστολή της είναι να τους βοηθήσει να κλείσουν μια εκκρεμότητα που άφησαν πίσω τους πριν πεθάνουν. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να κάνουν οι ψυχές τους το πέρασμα στην αιωνιότητα. Σταδιακά, βρίσκει ξανά το χαμένο της χαμόγελο και την αγάπη της για ζωή μέσα από την αποδοχή του θανάτου και των άλλων, αλλά και της προσωπικής της απώλειας.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

