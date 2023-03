Πολιτική

Περιοδεία Μητσοτάκη στη Φθιώτιδα

Ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης στο λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου και για το επενδυτικό σχέδιο αναβίωσης της λουτρόπολης στα Καμένα Βούρλα.

Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου ενημερώθηκε για τα έργα επέκτασης και αναβάθμισης που είναι σε εξέλιξη, και τα Καμένα Βούρλα, όπου παρακολούθησε την παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου για την αναβίωση της λουτρόπολης, ήταν οι δύο πρώτοι σταθμοί του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις στον 'Αγιο Κωνσταντίνο, που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάιο, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβίωση της επιβατικής και εμπορικής κίνησης. Οι θέσεις ελλιμενισμού θα αυξηθούν σε έξι, από δύο που είναι σήμερα, ενώ ο χερσαίος χώρος του λιμανιού θα επεκταθεί κατά 3.745 τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτει ποιοτικές, σύγχρονες υποδομές για την υποδοχή ταξιδιωτών. Το νέο λιμάνι θα έχει έκταση 6.815 τμ.

Επίσης οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις θα μπορούν να υποδεχτούν επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία μήκους έως 100 μέτρων και υδροπτέρυγα, βελτιώνοντας τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Στερεάς Ελλάδας με τα νησιά των Σποράδων. Παράλληλα, ο 'Αγιος Κωνσταντίνος θα αποκτήσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μικρών και μεσαίων κρουαζιερόπλοιων, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην οικονομία της περιοχής και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κοντινές περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως οι Δελφοί.

Επιπλέον χάρη στα νέα λιμενικά έργα θα αυξηθεί, επίσης, η προστασία και θα βελτιωθούν οι παροχές του γειτονικού αλιευτικού καταφυγίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική κοινότητα.

Το επενδυτικό σχέδιο για τη λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων αποβλέπει στην επανένταξη της περιοχής στον τουριστικό χάρτη και στην ανάδειξή της εκ νέου σε προορισμό για δραστηριότητες που συνδέονται με την ευεξία.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στον χώρο από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Mitsis Hotels Σταύρο Μήτση και την πρόεδρο Χριστίνα Μήτση. Ενημερώθηκε για τα έργα, που θα γίνουν στο πλαίσιο μακροχρόνιας μίσθωσης που υπογράφηκε έπειτα από διαγωνισμό ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και στον πλειοδότη όμιλο Μήτση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αξιοποίηση ιστορικών εγκαταστάσεων της λουτρόπολης και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων.

Το σχέδιο προβλέπει την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρόνιον» και του επίσης εγκαταλελειμμένου υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», ανακαίνιση του υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης», διατήρηση του ξενοδοχείου «Γαλήνη» με προδιαγραφές επιπέδου 5 αστέρων, αξιοποίηση και αναβάθμιση της αναγνωρισμένης ιαματικής πηγής «Γεωργαλά», καθώς και παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων, στάθμευσης οχημάτων και περιμετρικού δακτυλίου για τη βελτίωση της κυκλοφορίας.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν κατά την επίσκεψή του ο υπουργός Οικονομικών και βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος και βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, οι βουλευτές Φθιώτιδας της ΝΔ Ελένη Μακρή και Γιώργος Κοτρωνιάς, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης, ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο γραμματέας οργανωτικού και διευθυντής του γραφείου του προέδρου της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης.

