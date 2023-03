Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: νέο “χρυσό” συμβόλαιο στον Χάαλαντ

Ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Σίτι είναι έτοιμη να προσφέρει ένα "χρυσό" συμβόλαιο στον Νορβηγό.

Ασταμάτητος είναι ο Ερλινγκ Χάαλαντ και έχει βάλει τον εαυτό του στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο 22χρονος Νορβηγός επιθετικός, σκόραρε τρεις φορές στην εμφατική νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μπέρνλι με 6-0 για το κύπελλο Αγγλίας και ήδη έχει πετύχει 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε 37 ματς, στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun», η πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι έτοιμη να προσφέρει στον Νορβηγό νέο «χρυσό» συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει περίπου 570.000 ευρώ εβδομαδιαίως, καθιστώντας τον αυτόματα τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην Premier League!

Να σημειωθεί πως με την τρέχουσα συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία λήγει το 2027, ο 22χρονος Νορβηγός σταρ κερδίζει περίπου 1.6 εκατ. ευρώ τον μήνα. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Σίτι θέλει να «δέσει» τον Χάαλαντ για να σταματήσει η φημολογία για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

