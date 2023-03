Πολιτική

Λοβέρδος: Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται

«Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να ‘φας’ εύκολα, τέλεια και παύλα. Αλλά δεν βλέπω και το λόγο», τόνισε μεταξύ άλλων. Πως σχολίασε τις νέες δηλώσεις του η Χαριλάου Τρικούπη.

«Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται» τόνισε τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος ερωτηθείς αν αισθάνεται ότι απειλείται με διαγραφή ή νιώθει κάποια πίεση.

«Διάβαζα χθες φουλ το βιβλίο του Παντελή Καψή 2009 – 2014... Και θυμήθηκα τις τραγικές στιγμές τις οποίες πέρασα όλες στην πρώτη γραμμή. Εμένα κανένας δεν μπορεί να με ακουμπήσει με τέτοια διοικητικά μέτρα» πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχόλιο ότι αυτό που είπε ακούγεται αλαζονικό, και ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει δικαίωμα διαγραφής, σχολίασε ότι «πρέπει να είμαστε σε διαφορετική γραμμή, πρέπει να γίνει κάτι παρά πολύ σοβαρό».

«Δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να ‘φας’ εύκολα, τέλεια και παύλα. Αλλά δεν βλέπω και το λόγο. Γιατί εγώ δίνω τη μάχη με όλες μου τις δυνάμεις και μέσα από την παρουσία μου στη Βουλή, δίνω μια μάχη απόλυτης κριτικής σε μια αποτυχημένη κυβέρνηση, με τις γραμμές του κόμματός μου και μέσα από τις τάξεις του κόμματός μου. Και πάω και παρά πολύ καλά. Συνεπώς δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση και τη θεωρώ και απολύτως υποτιμητική για εκείνον που την κάνει, για όποιον την κάνει, όχι για μένα» επισήμανε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να γνωρίζει ο ψηφοφόρος ποιον θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για πρωθυπουργό, απάντησε ότι «ούτε ο κ. Ανδρουλάκης ούτε κανένας από εμάς ψαρεύει σε θολά νερά. Κάνουμε έναν αγώνα».

«Είπε κάτι ο κ. Τσίπρας που μού άρεσε, όλα τα κόμματα κάνουν μια πολίτικη ανταγωνισμού προεκλογικά. Και όπως σας έχω ξαναπεί, έχουμε συνηθίσει παρά πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα άλλα να λένε το πρωί της Κυριακής, και άλλα το βράδυ, με κριτήριο πάντα το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν εμείς δίνουμε αύτη τη στιγμή τη μάχη της Κυριακής», συμπλήρωσε.

«Ειδικά για το θέμα αυτό», πρόσθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «εγώ μίλησα πεντακάθαρα. Αυτό δε σημαίνει ότι θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω τα ίδια. Δεν έχω σκοπό να προκαλέσω εσωκομματική σύγκρουση, ό,τι είχα να πω το είπα. Έβαλα τελεία, άκουσα και τον κομματικό αντίλογο, τέλεια σε αυτό, προχωράμε για τις εκλογές του Μαΐου. Εγώ σχολίασα με επάρκεια με ακρίβεια, την περασμένη εβδομάδα, δεν θα επιμείνω δε θα το συνεχίσω, τελεία – παύλα».

Ουδέν σχόλιο από τη Χαριλάου Τρικούπη

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, σημείωναν ότι «Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι σε μείζονα θεσμική και προγραμματική σύγκρουση με το σύστημα Μητσοτάκη. Το προχθεσινό μας σχόλιο ισχύει στο ακέραιο. Για τη σημερινή συνέντευξη, ουδέν σχόλιο».

