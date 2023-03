Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: Υπήρχε χρόνος για την απομάκρυνση των κατοίκων

Η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα στη δίκη για το Μάτι και το γατάκι που πήρε το όνομα "Μάτι".

"Αν λέμε για το Μάτι περί αυθαιρέτων και πολεοδομικών θεμάτων που δυσχέραιναν την απομάκρυνση κατοίκων, τότε για την Κινέτα τι να πούμε; Και παρ'όλα αυτά, στην Κινέτα την ίδια μέρα απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι, υπήρχε χρόνος και το αναγκαίο δίκτυο διαφυγής" είπε στο δικαστήριο ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος για το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 .

Ο επιπυραγός που βρίσκεται για 13η δικάσιμο ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δικάζει 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι, δέχθηκε σήμερα ερωτήσεις από τον τότε διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ιωάννη Φωστιέρη, ο οποίος δεν εκπροσωπείται από συνήγορο.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας αναφερόμενος σε όσα έχουν ακουστεί για δυσκολία σχεδίου απομάκρυνσης εξαιτίας πολεοδομικών θεμάτων στο Μάτι, επανέλαβε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Φωστιέρη πως το μοναδικό δύσκολο σημείο στην περιοχή είναι το Κόκκινο Λιμανάκι: "Όλη η άλλη περιοχή είναι ευθεία, υπάρχουν προσβάσεις και δρόμοι. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πολεοδομικό πρόβλημα η περιοχή: δρόμοι υπάρχουν, επιμήκη οικόπεδα, προσβάσεις. Αν το λέμε αυτό για το Μάτι, για την Κινέτα τι να πούμε; Και παρ'όλα αυτά στην Κινέτα δεν έγινε τίποτα. (δεν κινδύνεψε κανείς) Υπήρχε το αναγκαίο δίκτυο διαφυγής και ο χρόνος για την απομάκρυνση των κατοίκων".

Σύμφωνα με τον κ. Λιότσιο , το ΕΣΚΕ ενημερώθηκε έγκαιρα από τον πρώτο επικεφαλής της φωτιάς για την επικινδυνότητα που είχε και επομένως ότι υπήρχε περιθώριο για να αναπτύξει δράση και να αποτρέψει την τραγική εξέλιξη που τελικώς έλαβε. " Όλοι ήταν ενήμεροι για τα πάντα και αποδεικνύεται και από έγγραφα" τόνισε ο πραγματογνώμονας στον κ. Φωστιέρη επισημαίνοντας πως έλαβαν ειδοποίηση από τον επικεφαλής και μέσω τηλεφώνου και μέσω ασυρμάτου. Είπε επίσης με ένταση πως οι επικεφαλής της φωτιάς "εκλιπαρούσαν για επίγειες και εναέριες δυνάμεις".

Για ακόμη μία φορά ο επιπυραγός απαρίθμησε τις ενέργειες που δεν έγιναν εκείνο το απόγευμα και την κρισιμότητα της έγκαιρης και άμεσης αντίδρασης εν τη γενέσει του συμβάντος. Ο κ. Λιότσιος αναφέρθηκε στην απουσία των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, στην μη άμεση ανταπόκριση των εναέριων δυνάμεων, και στην μη έγκαιρη αποστολή ενισχύσεων παρά τις εκκλήσεις των επικεφαλής της φωτιάς. Τόνισε, επίσης, πως δεν είχε τεθεί εγκαίρως σε γενική επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός . Ωστόσο, ο μάρτυρας στάθηκε ιδιαίτερα στην μη αποστολή των εναέριων μέσων, πλην ενός, τα οποία δεν έφτασαν μέχρι τις 18:10 και 18:20 και στην κρισιμότητα της άμεσης αντιμετώπισης εν τη γεννέσει του του συμβάντος που κατέληξε σε όλεθρο.

"Από τις 16:41 έως τις 18:05, δηλαδή για μιάμιση ώρα περίπου, η φωτιά διανύει μία απόσταση 2,5 χιλιομέτρων. Μετά, αφού διέσχισε η φωτιά τη λεωφόρο Μαραθώνος έγινε πιο δύσκολη η κατάσβεση της" ανέφερε ο πραγματογνώμονας με τον κατηγορούμενο , τότε Διοικητή της Πυροσβεστικής της Νέας Μάκρης να παρεμβαίνει λέγοντας στην πρόεδρο πως η ορατότητα δεν ήταν καλή "από το αερούμενο χώμα δεν μπορούσαμε να δούμε".

Ο μάρτυρας μάλιστα κάποια στιγμή με συναισθηματική φόρτιση είπε πως δεν είναι ορθό να λέγεται πως το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είχε δυνατότητα να κάνει κάτι "Πολλοί συνάδελφοι μας έχουν θυσιαστεί για αυτό τον σκοπό. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο ότι δεν κάνουμε κάτι. Πόσοι συνάδελφοι μας έχουν χαθεί για να σώσουν μία ζωή; Το μνημείο πεσόντων είναι γεμάτο. Προσβάλλουμε αυτούς τους ήρωες όταν λέμε ότι δεν γινόταν κάτι".

Για το ζήτημα της εναέριας επιτήρησης που εκείνη την ημέρα έγινε από σκάφη αερολέσχης γιατί δεν είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως το ΓΕΑ ο κ. Λιότσος κατά την εξέταση του από τον κ. Φωστιέρη ρώτησε τον πρώην επικεφαλής του ΕΣΚΕ αν έγινε προσπάθεια να γίνει επιτήρηση

Ιωάννης Φωστιέρης : Τα αεροσκάφη είναι για καταστολή και όχι για επιτήρηση.

Δημήτρης Λιότσιος: Το σχέδιο δασών λέει άλλα

ωάννης Φωστιέρης : Το σχέδιο δασών που έχετε συνυπογράψει αναφέρεται για την Αττική, λέτε για Αττική ή όλη την Ελλάδα;

Δημήτρης Λιότσιος : Λέω για Αττική.

Ιωάννης Φωστιέρης: Έχουμε τρία εναέρια μέσα (Cl).

Δημήτρης Λιότσιος: Γιατί λέτε για τρία μέσα; Έχουμε τόσα που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση.

Πρόεδρος : Εσείς λέτε ότι ένα από τα ελικόπτερα για παράδειγμα καναντερ, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση;

Δ Λιότσιος : Σωστά!

Ιωάννης Φωστιέρης : Αυτό είναι λάθος!

Δημήτρης Λιότσιος : Εντάξει, θα αξιολογηθεί από το δικαστήριο αυτό!

Ιωάννης Φωστιέρης : Με τα δεδομένα του κ. Λιότσιου έχουμε φύγει εκτός πραγματικότητας..Έχουμε μία φωτιά και μας διέπουν κανόνες και νόμοι. Δεν κάνουμε ο,τι θέλουμε!

Δημήτρης Λιότσιος: Παντού υπάρχουν νόμοι! Αλλά κάποια πράγματα γίνονται καθ'υπέρβαση.

Ιωάννης Φωστιέρης: Τα εναέρια μέσα δεν είναι μοτοσυκλέτες. Αμερικανική ταινία το έχουμε κάνει το ένδικο συμβάν. Απαιτούνται 45- 55 λεπτά για επανεξυπηρέτηση και 20 λεπτά προκειμένου να δοθεί εντολή για να σηκωθεί.

Δημήτρης Λιότσιος : Υπήρχαν επιλογές για μεταστάθμευση ελικοπτέρων εκτός Αττικής.

Ιωάννης Φωστιέρης : Να πείτε σε ποια αεροδρόμια μπορούμε να πάμε τα εναέρια μέσα εκτός Αττικής;

Δημήτρης Λιότσιος : Σκύρος, Ανδραβίδα, όπου υπήρχε εκείνη την ημέρα βαθμός επικινδυνότητας 2.

Στην σημερινή συνεδρίαση κλήθηκε η Πυροσβεστική να απεγκλωβίσει ένα νεογέννητο γατάκι που το κλάμα του από διπλανό βοηθητικό χώρο της αίθουσας Τελετών ακούγονταν δυνατά. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν δεν κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζωάκι και έτσι κλήθηκαν από κατοίκους του Ματιού μέλη φιλοζωικής που κατάφεραν να βοηθήσουν το μωρό. Το γατάκι υιοθετήθηκε αμέσως από κατοίκους και ονομάστηκε "Μάτι".

