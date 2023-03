Miami Open: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “16”

Αθλητικά

O Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να πάρει την πρόκριση, αν και δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κόντρα στον Χιλιανό, Κριστιάν Γκαρίν.

Η... δεύτερη πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Miami Open διεξήχθη κανονικά στο κορτ και ήταν άκρως επιτυχημένη, έστω και με δύσκολο τρόπο.

Μετά από την walkover πρόκριση του στον τρίτο γύρο του τουρνουά Masters της Φλόριντα (είχε περάσει bye στο δεύτερο), λόγω της αποχώρησης του τραυματία Ρισάρ Γκασγκέ πριν την έναρξη του αγώνα, ο 24χρονος πρωταθλητής νίκησε με 2-1 σετ τον Κριστιάν Γκαρίν (νο82 στην ATP) και στην φάση των «16» θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρεν Κατσάνοφ (νο16 στον κόσμο). Ο τελευταίος νίκησε νωρίτερα πολύ εύκολα με 2-0 (6-2, 6-4) τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα.

Προερχόμενος από έναν πρόωρο αποκλεισμό στον πρώτο του αγώνα στο Indian Wells, απέναντι στον Χιλιανό ο Τσιτσιπάς δεν έδειξε καμία διάθεση να πάθει το ίδιο και να βγει πρόωρα και από το 1000άρι τουρνουά του Μαϊάμι.

Παρότι δεν έχει ακόμη καλό ρυθμό εξαιτίας του τραυματισμού του στον ώμο, σε αντίθεση με το σημερινό του αντίπαλο, ο οποίος προερχόταν από τα προκριματικά, ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με 6-3 κι έδειξε να έχει το πάνω χέρι.

Στο δεύτερο, όμως, ο Γκαρίν έκανε το break που χρειαζόταν και ισοφάρισε σε 1-1 (6-4). Τα πάντα κρίθηκαν στο τρίτο σετ, με τον 24χρονο πρωταθλητή να «σπάει» το σερβίς του Χιλιανού στο 9ο game και κρατώντας το δικό του έφτασε στη νίκη (6-4).

Η σημερινή ήταν η τρίτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Γκαρίν, με τον Έλληνα τενίστα να κάνει το 3Χ3, μετά τις δύο νίκες που είχε σε χωμάτινη επιφάνεια.

