Γαλλία: Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό απεργίες και διαδηλώσεις

Στο στόχαστρο του Μακρόν το αριστερό κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας. Πολλά τα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας, καθώς τα βενζινάδικα στερεύουν.

Για ακόμη μια φορά, τη δέκατη από την αρχή των κινητοποιήσεων, τα γαλλικά εργατικά συνδικάτα καλούν αύριο Τρίτη τους εργαζόμενους σε απεργία και διαδηλώσεις κατά της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας που προωθεί ο πρόεδρος Μακρόν.

Η απεργία θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στους τομείς των μεταφορών και της εκπαίδευσης, ενώ προβλήματα ήδη παρατηρούνται στον τομέα της ενέργειας με αρκετά βενζινάδικα να έχουν στερέψει.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι διαδηλώσεις θα είναι και πάλι μαζικές και, όπως έχει ανακοινωθεί, επί ποδός θα βρίσκονται περίπου 13.000 αστυνομικοί.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ο Γάλλος πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως το αριστερό κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας ότι πυροδοτεί τις πράξεις βίας και ότι επιθυμεί να απονομιμοποιήσει τους θεσμούς της χώρας, ενώ τάχθηκε υπέρ του διαλόγου της κυβέρνησης με τα εργατικά συνδικάτα.

