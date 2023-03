Κόσμος

Βραζιλία: 13χρονος σκότωσε με μαχαίρι καθηγήτρια του

Ο μαθητής μαχαίρωσε συνολικά 4 καθηγητές και 2 συμμαθητές του, πριν τον σταματήσει μια καθηγήτρια φυσικής αγωγής.

Μία εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή της όταν ένας 13χρονος μαθητής επιτέθηκε και μαχαίρωσε συνολικά τέσσερις καθηγητές και δύο συμμαθητές του σε δημόσιο σχολείο του Σάο Πάολο στην Βραζιλία, ανακοίνωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Γκουιγιέρμε Ντερίτε.

Ο έφηβος οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα όπου θα ανακριθεί, παρουσία των γονέων του.

Οι άλλοι καθηγητές δεν κινδυνεύουν ενώ τα τραύματα των μαθητών είναι ήσσονος σημασίας, είπε ο πολιτειακός υπουργός Παιδείας Ρενάτο Φέντερ. Προς τιμήν της καθηγήτριας κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.

Ο Φέντερ πρόσθεσε ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να κάνει εικασίες για το κίνητρο της επίθεσης, προσθέτοντας ότι η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία.

Υπό κανονικές συνθήκες η στρατιωτική αστυνομία θα μετέφερε την καθηγήτρια σε νοσοκομείο με ελικόπτερο όμως επειδή είχε υποστεί ανακοπή η μεταφορά της έγινε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή στον δρόμο, είπε ο Ντερίτε μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το σχολείο, στα δυτικά του Σάο Πάολο.

Μια καθηγήτρια φυσικής αγωγής ακινητοποίησε τον μαθητή, εμποδίζοντάς τον να τραυματίσει και άλλους. «Ήταν μια ηρωική πράξη. Τον ακινητοποίησε και φρόντισε να του πάρει το μαχαίρι. Χωρίς αυτήν την ηρωική ενέργεια, η τραγωδία αυτή θα ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερη», πρόσθεσε ο υπουργός.

