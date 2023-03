Αθλητικά

Μπακς: χωρίς Αντετοκούνμπο δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Πίστονς

Ο "Greek Freak" δεν αγωνίστηκε καθώς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αν και δθσκολευτηκαν από τους ουραγούς της λίγκας, Πίστονς, πέρασαν από το Ντιτρόιτ, επικρατώντας με 126-117 και έκαναν το 4 στα 4.

Οι πρωτοπόροι του NBA παρατάχθηκαν στην «Little Ceasars Arena» χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και προφυλάχθηκε, αλλά και τον Τζρου Χόλιντεϊ, που δεν αγωνίστηκε για προσωπικούς λόγους.

Πρώτος σκόρερ των «ελαφιών» ήταν ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος μέτρησε 34 πόντους (1/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακολούθησε ο Μπρουκ Λόπεζ με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ, ενώ double-double πέτυχε και ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος προσέφερε 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ξεχώρισε ο Τζέιντεν Άιβι που σημείωσε 32 πόντους, έχοντας ακόμη 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να ακολουθεί με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-31, 51-57, 90-94, 117-126

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ (Ντουέιν Κέισι): Λίβερς 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ) , Μπάγκλεϊ 16 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Γουάιζμαν 14 (6 ριμπάουντ), Άιβι 32 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη) , Χέιζ 14 (5 ασίστ), Ντούρεν 18 (10 ριμπάουντ), Τζόζεφ 4 (1) , Ομορούγι 7 (1), Χάμπτον 3

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Μίντλετον 34 (12/16 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Λόπεζ 24 (14 ριμπάουντ), Άλεν 7 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ) , Ινγκλς 4 (1) , Πόρτις 21 (3/7 τρίποντα, 14 ριμπάουντ) , Κόνατον 7 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ) , Μάθιους 4 , Ντράγκιτς (3 ασίστ), Κάρτερ 22 (6/7 τρίποντα) , Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Γουίγκιντον