Μπακς - Αντετοκούνμπο: Triple double ο Giannis, ανίκητο το Μιλγουόκι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχασε σουτ και με triple-double οδήγησε τους Μπακς σε νίκη επί των Ράπτορς.



Μόλις ο Γιάννης μπαίνει σε... beast mode, καμία ομάδα δεν έχει τύχη απέναντί του. Έτσι συνέβη και με το Τορόντο (35-37) που βρέθηκε στο Fiserv Forum και απόλαυσε από κοντά τη μοναδική παράσταση του Αντετοκούνμπο, που με βοηθό τον Μπρουκ Λόπεζ στο φινάλε οδήγησε τους Μπακς (51-20) στο 118-111 και τους διατήρησε στην κορυφή της Ανατολικής περιφέρειας, αφού επέστρεψαν στις νίκες μετά την παρένθεση με τους Πέισερς.

Ο Greek Freak δεν πέτυχε ένα απλό triple-double με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ήταν αψεγάδιαστος με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Πέτυχε 8/8 δίποντα και 1/1 τρίποντο για να γίνει ο δεύτερος παίκτης στη σεζόν που πετυχαίνει κάτι τέτοιο μετά τον Γιόκιτς!

Για να φτάσουν όμως οι Μπακς ως το φινάλε, χρειάστηκαν τη συνδρομή του Μπρουκ Λόπεζ, που σκόραρε 17 από τους 26 πόντους του στην τελευταία περίοδο, ενώ άλλους 20 προσέθεσε ο Μίντλετον!

Από την πλευρά των ηττημένων ΦανΦλίτ και Ανουνόμπι πέτυχαν 23 και 22 αντίστοιχα, με τον πρώτο να μετρά και 11 ασίστ. Χαμηλά στο σκοράρισμα έμεινε ο Σιάκαμ που μοίρασε όμως και 7 τελικές πάσες δίπλα στα 12 ριμπάουντ του!

Τα δωδεκάλεπτα: 33-29, 58-56, 89-95, 118-111

