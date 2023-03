Life

“The 2Night Show” - Νίνο: το ημερολόγιο, τα παιδιά του και η αποχή από τη δημοσιότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία εξομολογητική συνέντευξη, παραχώρησε ο Νίνο, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show" του ΑΝΤ1.

Καλεσμένος στην εκπομπή "The 2Night Show" βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Νίνο μαζί με τον Νικηφόρο.

Ο Νίνο, παραχώρησε μία εξομολογητική συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τον λόγο που συνειδητά κρατά χαμηλό προφίλ και απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας με την προσωπική του ζωή, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπαίνει σε "καλούπια".

Όπως εξομολογήθηκε ο τραγουσιδτής, "δεν κλείνομαι απλά δεν εμφανίζομαι δημόσια. Στη ζωή υπάρχουν κύκλοι που πρέπει να κλείσουν για να ανοίξει ένας καινούργιος. Τώρα είμαι 41 χρονών. Ήμουν πάντα ο εαυτός μου, αλλά το έχω πληρώσει αυτό. Κάποιοι ήθελαν να το πληρώσω, αλλά δεν το πλήρωσα τελικά. Είμαστε ακόμη εδώ ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα. Συνήθως πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός άνθρωπος που παρουσιάζεται δημόσια, τον οποίον τον σκέφτεσαι πριν ξεκινήσεις την καριέρα σου. Μην αναλύσουμε αν το πλήρωσα τελικά, δεν θέλω. Αξίζει να είσαι ο εαυτός σου, γιατί κοιμάσαι καλά. Δεν πρέπει να θυμάσαι τι είπες, γιατί αν λες ψέματα πρέπει να θυμάσαι τι ψέματα λες. Τα ψέματα που λες για χρόνια τα πιστεύεις και ο ίδιος. Ο καθένας είναι ο εαυτός του, εγώ έτσι αισθάνομαι καλά".

Όσον αφορά αν διατηρεί σχέσεις με τους συμπαίκτες του στο τάλεντ σόου που τον γνωρίσαμε, ανέφερε: "Από τα παιδιά του Fame Story 1 μιλάω που και που με τον Γρηγόρη Πετράκο και πολύ με την Άσπα. Με τον Νότη Χριστοδούλου έχουμε να μιλήσουμε από τότε".

Ο καλλιτέχνης, έκανε και μια σπάνια αναφορά στα παιδιά του: "Η Ρόδος είναι η βάση μου. Λέω ότι είμαστε οι αναμνήσεις μας, εγώ τη μισή μου ζωή την πέρασα στην Ρόδο. Τα παιδιά μου είναι μια χαρά. Μεγαλώνουν. Ο γιος μου είναι 10 χρονών και η κόρη μου κοντεύει τα 9. Εύχομαι να γίνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους, έχουν και τα δύο ταλέντο στη μουσική, στη ζωγραφική, στον αθλητισμό. Ό,τι θέλουν θα κάνουν, δεν θα πούμε εμείς τι θα κάνουν στη ζωή τους".

Ακόμη, αποκάλυψε πως γράφει ημερολόγια για το οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: "Γράφω καθημερινό ημερολόγιο για τη ζωή μου εδώ και πολλά χρόνια, γράφω τις σκέψεις μου. Θέλω να το διαβάσουν τα παιδιά μου μετά τα 35 τους".

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Τρίτη

Μπακς: χωρίς Αντετοκούνμπο δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Πίστονς

Αίγιο: σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία