Γλυκά Νερά: ξανά στο εδώλιο ο συζυγοκτόνος πιλότος

Ποιες οι προσδοκίες του κατηγορούμενου για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό.

Απέναντι στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου θα βρεθεί ξανά σήμερα ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος που αναμένεται να κριθεί σε δεύτερο βαθμό για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

Η δίκη εκφωνήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου και μετά την κλήρωση των ενόρκων, διακόπηκε για σήμερα καθώς ο καταδικασμένος σε ισόβια και 11ετή κάθειρξη είχε αλλάξει συνήγορο και η νέα δικηγόρος είχε ζητήσει χρόνο για να προετοιμαστεί. Ωστόσο η συνήγορος παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά .

Σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες ο 34χρονος κατηγορούμενος για την εν ψυχρώ δολοφονία της 20χρονης συζύγου του Καρολάιν Κράουτς και την θανάτωση του κουταβιού τους, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νέρα στις 11 Μαΐου 2021, θα προσέλθει στο δικαστήριο με τον δικηγόρο που είχε από την σύλληψή του ο οποίος τον είχε εκπροσωπήσει και στην πρώτη δίκη.

Από τη διαδικασία που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα ο κρατούμενος των φυλακών Μαλανδρίνου κατηγορούμενος, προσδοκά να σπάσει την πρωτόδικη ποινή και να φύγει από το Εφετείο χωρίς να έχει ακούσει και πάλι απόφαση για ισόβια κάθειρξη.

Στην πρώτη δίκη ο πιλότος δεν κατάφερε να πείσει πως όλα έγιναν υπό το καθεστώς εντονότατης συναισθηματικής του φόρτισης, πως βρισκόταν εν βρασμώ. Δεν έπεισε επίσης ότι δικαιούται αναγνώρισης ελαφρυντικού.

Στην δίκη στο Εφετείο ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος φιλοδοξεί να δώσει νέα μάχη, ελπίζοντας πως οι Εφέτες και οι ένορκοι θα καταλήξουν σε μία ευμενέστερη κρίση για τον ίδιο.

Το δικαστήριο θα έχει απέναντι του και την πλευρά του θύματος. Οι γονείς της 20χρονης Καρολάιν που εκπροσωπούνται από τον δικηγόρο τους ζητούν να μην αλλάξει η ποινή του 34χρονου. Να μην μειωθεί η ποινή του ανθρώπου που σκότωσε με απάνθρωπο τρόπο την κόρη τους και εν συνεχεία έκλαιγε στην αγκαλιά τους για τον χαμό της.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, σκότωσε την 20χρονη σύζυγο του όταν εκείνη άρχισε να σκέφτεται και να συζητά την "διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης τους" έχοντας "προβεί σε ενέργειες αναζήτησης κατοικίας".

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όλα έγιναν μετά από έναν καυγά κατά τη διάρκεια του οποίου το θύμα έκανε μία κίνηση που ο ίδιος την εξέλαβε ως ενδεχόμενη απειλή γα την μόλις 11 μηνών, τότε, κόρη τους. Ισχυρίζεται ότι εβρίσκετο σε βρασμώ και πως δεν κατάλαβε καν ότι η 20χρονη είχε ξεψυχήσει κάτω από την πίεση που της ασκούσε στο πρόσωπο με το μαξιλάρι.

Στο πρωτόδικο δικαστήριο ο κατηγορούμενος επιχείρησε να πείσει πως όλα όσα έγιναν στο σπίτι των Γλυκών Νερών, ήταν μία κακιά στιγμή, μία οδυνηρή παραφωνία στον γάμο του με την 20χρονη Βρετανή υπήκοο. Οι δικαστές του ΜΟΔ δεν δέχθηκαν τίποτε από όλα αυτά, κρίνοντας πως το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και το εξωτερικό, ήταν σχεδιασμένο, οργανωμένο και εκτελεσμένο μεθοδικά από έναν δράστη που δεν λύγισε ούτε στιγμή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας η 20χρονη είχε έναν αγωνιώδη θάνατο από τα χέρια του πιλότου. Επί έξι λεπτά ο 34χρονος πίεζε στο κεφάλι της Καρολάιν το μαξιλάρι που της έφραζε την αναπνοή. Παρά τις προσπάθειες του θύματος, που λίγο πριν κοιμόταν, να γλυτώσει, ο 34χρονος δεν χαλάρωσε ούτε δευτερόλεπτο την πίεση. Μετά, όπως αναφέρεται στην δικογραφία, ακούμπησε το μωρό τους στην πλάτη της νεκρής μητέρας και αφού κρέμασε την σκυλίτσα Ρόξυ της Καρολάιν, ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση για ληστεία με φόνο. Για 37 ημέρες μετά, ο πιλότος έδινε καταθέσεις για τους δράστες της ληστείας και την σκληρότητα που έδειξαν στην γυναίκα του και στο σκυλάκι .

Το "έγκλημα στα Γλυκά Νερά" είναι από εκείνα που προκάλεσαν αίσθηση όχι μόνο εξαιτίας της ιδιαίτερης σκληρότητας που μαρτυρούσαν τα πρώτα στοιχεία, αλλά κυρίως γιατί αποδείχθηκε πως αυτό που ο ίδιος ο δράστης εμφάνιζε ως μία άγρια εγκληματική ενέργεια που υπέστη, ήταν τελικά μια αλληλουχία αποτρόπαιων πράξεων από τον άνθρωπο που κλαίγοντας ζητούσε από της αρχές να πιάσουν τους δράστες.

