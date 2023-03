Πολιτική

Εκλογές – Τσίπρας: Στις 21 του Μάη οι πολίτες θα επιστρέψουν στην κάλπη το λογαριασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, μία προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγέννησης της πατρίδας μας», πρόσθεσε.

Μετά την περιοδεία του στην αγορά της Λιβαδειάς, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου, σχολιάζοντας την προκήρυξη των εκλογών για τις 21 Μαΐου, από τον Πρωθυπουργό.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών συνεχίζει να ανεβαίνει το Γολγοθά της ακρίβειας. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις σηκώνουν πλέον τα χέρια ψηλά μπροστά στην αισχροκέρδεια, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνει ο λογαριασμός.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση φαίνεται να συνεχίζει να είναι στον κόσμο της. Ο υπουργός Ανάπτυξης μας λέει ότι ήδη οι τιμές έχουν πέσει, ο άλλος όμως των Οικονομικών μας λέει ότι παρά το 16% του πληθωρισμού στα τρόφιμα, οι τιμές θα ανέβουν και άλλο.

Αυτή η περιπέτεια έρχεται η στιγμή που θα τελειώσει. Έμειναν λίγες εβδομάδες υπομονής και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται.

Στις 21 του Μάη οι πολίτες θα επιστρέψουν στην κάλπη το λογαριασμό που δεν βγαίνει. Και την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, μία προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγέννησης της πατρίδας μας, της ανάταξης της οικονομίας, της στήριξης της κοινωνίας».

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, στις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Τσίπρας επανήλθε δυναμικά στην εποχή της δημιουργικής ασάφειας και μιλά με χρησμούς. Γιατί, άραγε, δεν τολμά να μας πει συγκεκριμένα τι εννοεί με την «προοδευτική» κυβέρνηση συνεργασίας; Ποιοι θα συμμετάσχουν; Και πόσο προοδευτική θα είναι με τη συμμετοχή κομμάτων που στηρίζουν πρόσωπα καταδικασμένα σε ειδικά δικαστήρια, που καλύπτουν πολιτικά την κομματοκρατία και τη φαυλοκρατία, που επιδιώκουν να ανατιναχθεί το τραπεζικό σύστημα; Η κοινωνία απαιτεί προοπτική, όχι πισωγυρίσματα και παλινωδίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: νέα διακοπή στη δίκη του πιλότου

Ριτσώνα – καταγγελία: Απόπειρα ομαδικού βιασμού 11χρονης

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν μαθήτρια και ανέβασαν βίντεο στο TikTok