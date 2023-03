Πολιτική

Εκλογές – Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησης του

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κάλεσε τον λαό να «απορρίψει τα ψεύτικα διλήμματα στην κάλπη»

«Μετά από μήνες αντιθεσμικής σεναριολογίας, που καλλιέργησε ο Πρωθυπουργός, ψάχνοντας εναγωνίως σωσίβιο προσωπικής επιβίωσης, σήμερα ανακοίνωσε το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησης του», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών, από τον Πρωθυπουργό.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Μετά από μήνες αντιθεσμικής σεναριολογίας, που καλλιέργησε ο Πρωθυπουργός ψάχνοντας εναγωνίως σωσίβιο προσωπικής επιβίωσης, σήμερα ανακοίνωσε το τέλος της αποτυχημένης διακυβέρνησης του. Επιχείρησε, μάλιστα, να προσδιορίσει ημερολογιακά και τις δεύτερες εκλογές, περιφρονώντας την έκφραση της βούλησης του ελληνικού λαού, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις εκλογές της 21ης Μαΐου ψηφίζουν για μια νέα ελπίδα. Για μια νέα προοπτική.

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από την κατάρρευση του δήθεν επιτελικού κράτους, τις πελατειακές σχέσεις, την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, την υπονόμευση του κράτους δικαίου και των ανεξάρτητων αρχών αλλά και τα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς.

Οι πολίτες ψηφίζουν για την Ελλάδα στην οποία αξίζει να ζούμε. Για το κράτος που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη ανάπτυξη, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Σε μια οικονομία ανθεκτική, βιώσιμη, ελληνική, με αξιοπρέπεια και ευημερία για όλους. Την 21η Μαΐου σας καλώ να πάρουμε μαζί απόφαση αλλαγής.

Εκλογές – Κουτσούμπας: Ο λαός να απορρίψει τα κάλπικα διλήμματα

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών, δήλωσε τα εξής.

«Η ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών από τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύτηκε από το γνωστό εκβιαστικό δίλημμα περί “ακυβερνησίας ή σταθερότητας”. Είναι το ίδιο δίλημμα που σερβίρεται σε διάφορες εκδοχές κι από τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όλοι τους θέλουν να αποσπάσουν τη στήριξη ή ανοχή του λαού σε μια πολιτική που τελικά είναι αυτή, που συσσωρεύει ακόμη περισσότερη αστάθεια κι ανασφάλεια.

Ωστόσο, ο λαός έχει πλέον συσσωρευμένη πείρα. Έχουν δοκιμαστεί οι πάντες και τα πάντα, σε διαδοχικά αντιλαϊκά κυβερνητικά σχήματα που έφτιαξαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα κόμματα “μιας χρήσης”.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ευρύτερες εργατικές - λαϊκές δυνάμεις να κάνουν το βήμα ανεξάρτητα από τις επιλογές που έκαναν μέχρι τώρα. Να απορρίψουν τα κάλπικα διλήμματα που θα δυναμώνουν, αλλά και θα μεταλλάσσονται όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Να προσέλθουν στις εκλογές με ένα και μόνο κριτήριο: Κανένας από τους δύο και τους πρόθυμους συγκυβερνήτες τους. Όσο πιο αδύναμα τα κόμματα που -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- θα σχηματίσουν την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όσο πιο ψηλά βρίσκεται το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο λαός για να διαμορφώσει πραγματικές θετικές εξελίξεις προς όφελός του».

