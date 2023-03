Πολιτική

Εκλογές: Οι κρίσιμες ημερομηνίες πριν και μετά την 21η Μαΐου

Τα νομοσχέδια που θα ψηφιστούν πριν από το κλείσιμο της Βουλής. Πότε θα διαλυθεί και πώς θα ανοίξει πάλι.

Ο «χάρτης» των ημερομηνιών πριν και μετά τις εκλογές για τη σύνθεση νέας κυβέρνησης και νέας Βουλής, διαμορφώνεται με τη σημερινή ανακοίνωση της ημερομηνίας της κάλπης από τον Πρωθυπουργού.

Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21η Μαΐου και η Βουλή θα κλείσει για Πάσχα τη Μεγάλη Τρίτη.

Μέχρι τότε αναμένεται να ψηφιστούν τα εξής νομοσχέδια:

Κώδικας Μετανάστευσης (αύριο 29/3)

Μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και την ασφάλεια σιδηροδρόμων (Πέμπτη 30/3)

του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και την ασφάλεια σιδηροδρόμων (Πέμπτη 30/3) Ερανιστικό ν/σ ΥΠΕΣ. (Μεγ. Τρίτη 11/4)

Αναμένονται προς ψήφιση μέχρι να κλείσει η Βουλή για Πάσχα, επίσης δύο νομοσχέδια:

υπ. Δικαιοσύνης για τη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιών

υπ. Υγείας για τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Δεν έχουν κατατεθεί ακόμη.

Κοινοβουλευτικές πηγές αναφέρουν ότι, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μία – δύο συνεδριάσεις της Βουλής και μετά το Πάσχα, δεν είναι όμως κάτι πολύ πιθανό.

Σήμερα έγινε η ανακοίνωση της ημερομηνίας των εκλογών, όταν γίνει η προκήρυξής τους, θα θυροκολληθεί το πρόγραμμα της διάλυσης της Βουλής. Η διάλυση θα πρέπει να γίνει από 30 έως 22 ημέρες πριν την 21η Μαΐου, κάτι που σημαίνει ότι, οι πιθανότερες ημερομηνίες για τη θυροκόλληση είναι οι 24 και 28 Απριλίου. Δύο μέρες αργότερα, θα οριστεί υπηρεσιακός Υπουργός Εσωτερικών.

Οι εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία μετά την 21η Μαΐου, θα ξεκινήσει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών, που μπορεί να διαρκέσει έως εννέα ημέρες. Τη 10η ημέρα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα καλέσει όλους τους αρχηγούς, σε μία ύστατη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Αν δεν υπάρξει ούτε και τότε σχηματισμός κυβέρνησης, η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με λίστα.

Η Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα ορκιστεί είτε έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, είτε όχι. Εάν δεν έχουμε κυβέρνηση η νέα Βουλή θα ορκιστεί, θα εκλέξει Πρόεδρο, κοσμήτορες και γραμματείς και θα διαλυθεί. Ο Πρόεδρος που θα εκλεγεί θα παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο που θα εκλεγεί μετά τη συγκρότηση της νέας Βουλής (δεύτερες εκλογές).

Οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου και θα γίνουν με λίστα, που σημαίνει πως, οι ψηφοφόροι θα επιλέγουν το ψηφοδέλτιο, χωρίς να βάζουν σταυρούς. Την επομένη της διεξαγωγής των εκλογών θα δοθεί εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αν έχει αυτοδυναμία θα ορκιστεί πρωθυπουργός και θα συγκροτήσει την κυβέρνησή του, διαφορετικά θα επιζητήσει σύμμαχο κόμμα.

